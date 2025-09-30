El legendario Ric Flair, quien fuera superado por John Cena en el récord de mayor campeonatos mundiales, con 17, fue entrevistado recientemente en entrevista con Escapist Magazine, en donde declaró que está feliz porque John Cena por fin se retira de la lucha libre profesional, pero que espera que por su bien, se mantenga alejado del ring tras su lucha final, pues sabe lo adictivo que es la lucha libre. Curiosas declaraciones, volviendo de un hombre que regresó del retiro varias veces, no solo por dinero, sino porque es su pasión. Estas fueron sus interesantes palabras:

► El consejo de Ric Flair para John Cena : «No vuelvas al ring tras tu retiro»

“John está ganando tantísimo dinero en el cine en este momento que no necesita hacer nada más. Espero que se retire y se mantenga alejado. La lucha libre es muy adictiva. Cuando la has practicado tanto tiempo como John, por más de 20 años, es difícil cambiar tu forma de vida. Veo a John de vez en cuando, pero no puedo decir suficientes cosas buenas sobre él. Es una persona maravillosa. Y está muy felizmente casado, su esposa es encantadora. Están construyendo una nueva casa aquí en Tampa».

Ric Flair también habló acerca de las promos hoy en día:

“Hoy en día las promos se las escriben. Si tienes que leer algo que otra persona escribió, nunca va a ser tan bueno como cuando sale de tu propio pecho y dices lo que piensas y sientes, siempre y cuando no digas algo inapropiado. Pero para mí, yo no podía esperar para salir ahí afuera. Especialmente con Dusty Rhodes, porque nunca fue una cuestión de quién iba primero y quién iba segundo. Nunca volverán a hacerse promos tan buenas como las mías”.