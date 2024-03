¿Thunder Rosa es adivina? Unas semanas atrás, la «Mera Mera» avisaba de que Ric Flair podría traicionar a Sting atendiendo a su sospechosa reunión con The Young Bucks:

«Creo que la única manera de verle un sentido es que [Flair] se uniera a los chicos malos, The Young Bucks. A ver, piensa en ello, si quieres estar más involucrado en vez de ser un Ric Flair que anime, en plan, ‘estoy aquí para tomarme mi bebida, sería en plan, ‘escupiré la bebida en tu cara porque no me prestaste atención’. «Porque Ric Flair es Ric Flair. Ric Flair es el centro de atención, y debería ser el centro de atención. Siempre lo ha sido. Y ahora que es Sting, es como si dijera, ‘¿ahora soy el secundario? No quiero ser el secundario’».

► Ric Flair quería traicionar a Sting

No tan adivina porque «The Nature Boy» no traicionó a «The Icon». Aunque en realidad sí que lo propuso, como Conrad Thompson revela en What Happened When:

«Al hablar con The Nature Boy, vaya, realmente quería traicionar a Sting. ‘Conrad, ¿puedes hablar con Tony [Tony Khan]? Eres amigo suyo. Solo ve a hablar con él’. ‘¿De qué estás hablando?’. ‘Solo ve a hablar con él, trata de convencerlo de que yo traicionar a Sting es lo mejor para el negocio’. Le dije, ‘Ric, trabajas aquí, estás en la trama. Creo que tal vez…’ ‘¡Le dije! Le dije que debería hacerlo. Creo que si lo escucha de ti…’ ‘No voy a hablar con Tony sobre esto.’ ‘No, no, en serio, escúchame. Dile esto, Tony, solo ha funcionado otras diez veces’. ‘Creo que por eso no quiere hacerlo’. ‘¿Qué quieres decir?’ ‘Lo has hecho diez veces’. ‘Solo una más’. Eso es Ric Flair resumido en pocas palabras. ‘Solo una más’«.