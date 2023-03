Ric Flair presume haber ganado mucho dinero por hacer enojar a los fans

Ric Flair tuvo un polémico evento de retiro, donde muchos aficionados no quedaron contentos con lo que vieron, incluso dentro de los premios anuales del Wrestling Observer, lo votaron en las categorías negativas.

Sin embargo, poco le importó esto a The Nature Boy, pues finalmente consiguió hacer el evento, retirarse a su modo y ganar mucho dinero.

“¿Quedamos los cuartos? Eso es bueno, ¿no? Significa que no hemos sido el peor. Ni el segundo o tercero peor. Me gusta”, dijo sobre haber sido catalogado como el cuarto peor evento del 2022 en entrevisa en el podcast To Be The Man, Conrad Thompson.