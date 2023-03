“Tiene que ser uno de los eventos principales. Va a ser espectacular. Rhea ha madurado mucho. Ese encuentro que tuvieron frente a nadie hace un par de años fue fantástico. Solo puedo imaginar, quiero decir, ‘La Reina’ está en un lugar donde … ella simplemente es la mejor trabajadora en el negocio, en la empresa. Estoy seguro de que ella y Rhea barrerán con todo. Si yo fuera los muchachos, no me gustaría seguirlos, y esperaría que fueran las últimas […]“. Ric Flair proponía hace mes y medio que Charlotte Flari contra Rhea Ripley sea estelar en WrestleMania 39.

> La estelar de WrestleMania 39 que quiere Ric Flair

El anuncio todavía no se ha hecho, el combate por el Campeonato Femenil SmackDown sí que es oficial, pero no se sabe cuando va a llevarse a cabo. Y el ‘Nature Boy’ sigue con la misma idea, como expresa en un reciente episodio de su To Be The Man.

“Lo pondría [Sami Zayn y Kevin Owens vs. The Usos] justo antes de Rhea y Charlotte. No hay forma de que no puedas… por muy entretenido que sea, en mi opinión, no hay forma de que pongas un combate de parejas antes de un [combate] de campeonato, con alguien que ganó el Royal Rumble.

“He visto cosas así suceder antes, pero no anticipo que ese sea el caso. Creo que el [combate] por el campeonato femenino, el hecho de que Rhea tuviera que ganar el Royal Rumble, que es un gran evento, es la [manera] de elegir a la campeona con la que quieres luchar de SmackDown o Raw, y Rhea eligió a Charlotte. Tendría que pensar que ese será el evento principal. Pero ese combate será muy entretenido.

“Es Los Ángeles. No puede ser más grande. Estuvimos allí hace mucho tiempo y pensé para mis adentros: ‘Esto es genial’. Pero ahora tienen el SoFi Stadium y se agotaron las dos noches. Estoy muy emocionado. Pero para responder a esa pregunta, espero que el evento principal sea [Charlotte] y Rhea“.

¿Estás de acuerdo con Ric Flair?