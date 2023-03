La salida de Ric Flair de WWE en el verano de 2021 pareció enfriar la buena relación que siempre habían mantenido ambas partes. E incluso se habló de la posibilidad de ver a “The Man” como nuevo refuerzo “All Elite”.

Pero ahora, Flair y WWE lucen otra vez cercanos. Primero, el veterano formó parte del 30 aniversario de Raw, y ayer, McMahonlandia anunció que el tropecientas veces campeón mundial será el encargado de desvelar, durante el programa The Bump (miércoles, 1pm ET, vía WWE Network/Peacock), el nombre del siguiente integrante del Salón de la Fama edición 2023.

BREAKING: The next inductee into the #WWEHOF Class of 2023 will be revealed this Wednesday on @WWETheBump!



PLUS: Special guest and 2-time WWE Hall of Famer @RicFlairNatrBoy joins the show. See you at 1pm ET! pic.twitter.com/5VnbiaIhrQ