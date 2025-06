Ric Flair pide oraciones de cara a cirugía

A sus 76 años de edad, el talentoso exluchador, Ric Flair, gran leyenda de la lucha libre profesional, sorprendió a los fans al revelar que está próximo a entrar a cirugía. Y pidió oraciones por su salud. Estas fueron sus palabras:

Surgery Coming Up. Keep Me In Your Prayers. It’s All Fragile. pic.twitter.com/UTyXgbBhf8

