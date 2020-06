Ric Flair confiesa qué Superestrella actual es la más parecida a Shawn Michaels

shawn michaels

Vivimos en una época iconólatra, que paradójicamente, impide que se creen nuevos mitos en todos los aspectos de la cultura. Y esto atañe también a la lucha libre y a los competidores actuales, quienes se ven siempre comparados con leyendas a menudo inalcanzables por su impacto sobre la industria en un determinado momento.

AJ Styles es una de esos afectados por la dificultad de compañías como WWE para crear nuevos mitos, pese a que "The Phenomenal" pueda ser considerado ya un veterano de trayectoria antologizable. Quedó de manifiesto cuando a su llegada a la compañía McMahon se le comparó innecesariamente con Shawn Michaels, motivo de que, de resultas, se planeara un duelo entre ellos que nunca tuvo lugar debido a la negativa de HBK.

O más recientemente, cuando supimos el motivo vía WrestlingNews.Co de que The Undertaker lo escogiera de rival en WrestleMania 36, confirmado a posteriori en el documental 'Undertaker: The Last Ride'.

«[...] Dave Meltzer más tarde confirmó que Taker vs. Styles está planeado para WrestleMania, y me han contado que Styles fue escogido por Taker porque este cree que Styles es como un Shawn Michaels moderno».

► Ric Flair también ve similitudes entre Shawn Michaels y AJ Styles

Hablando de iconos, bajo una entrevista concedida a Metro UK, Ric Flair valoró lo acertado de la decisión de emparejar a Undertaker con Styles para el que podría haber sido el último combate del "Deadman", y trajo a colación la figura del "Showstopper".

«Styles es el tipo que más se parece a Shawn en la industria ahora mismo, porque AJ sabe de qué va esto. Él no sale ahí fuera a intentar dar un buen combate, sale ahí fuera a realzar el increíble personaje de Undertaker, que sólo se ve una vez en la vida en esta industria. Espero que haya una revancha, porque es el combate que hace falta. Yo no me lo perdería, y creo que nadie se lo perdería. Creo que la cosa no se ha acabado todavía».

Interesante que Flair hable de una revancha Taker vs. Styles en mitad del runrún acerca del estatus competitivo de "The Phenom", pues Dave Meltzer reportó que ese parece ser el plan de WWE. Habrá que esperar hasta el domingo, fecha de emisión de la última parte de 'Undertaker: The Last Ride', para averiguarlo.