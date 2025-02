Ric Flair: «No quiero que John Cena supere el récord»

Ric Flair revelaba no hace mucho que quería que John Cena ganara el Royal Rumble 2025:

«Realmente estaba apoyando a John porque habrían estado hablando de mí en la televisión durante los próximos tres meses. pero me mantuvo a raya. Jey es genial. Los Usos son luchadores fenomenales, individualmente y como equipo. Son niños grandes y la gente no se da cuenta. Pesan 105 o 110 kilos; no son tipos pequeños. Pueden hacer todo lo que Rey Mysterio puede hacer».

CENA GOES FOR THE AA ON THE APRON

BUT JEY USO PUSHES HIM OFF

JEY USO HAS WON THE ROYAL RUMBLE 🤯🤯🤯#RoyalRumble pic.twitter.com/pu8ixvYJJc

