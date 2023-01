Ric Flair ya terminó con su carrera como luchador, pero siente que quedó a deber con su la última lucha que tuvo combate el pasado 31 de julio, duelo que le gustaría rehacer.

Es clado que la lucha no fue lo que él esperaba, pues a sus 73 años, volvió al ring después de más de una década de su última lucha y como era de esperarse, no estaba en su mejor momento físico.

En este combate, estuvo acompañado de Andrade, enfrentó a Jeff Jarrett y Jay Lethal, duelo en el cual tuvo varios problemas, incluso se desmayó en dos ocasiones. Por momentos, Andrade tuvo que llevar el peso de su bando y los rivales tuvieron que atraer las miradas para que The Nature Boy pudiera recuperarse.

Flair aseguró que no volverá al ring, pues ya fue demasiado; sin embargo, sí reconoció que le hubiera gustado cambiar cosas que sucedieron en ese combate.

“Yo tampoco lo recomendaría de nuevo (volver a luchar). No sé por qué dicen que estoy rogando por otra lucha. Lo que te he dicho, repetidamente, desearía poder rehacer ese combate. No estoy rogando por otro, no quiero volver a luchar, no tengo ganas. Desearía tener ese partido para hacerlo de nuevo. Eso es lo que he dicho repetidamente“, comentó en su podcast To Be The Man.