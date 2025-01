Ric Flair no aconseja a luchadores

Ric Flair fácilmente podría ser considerado un veterano del negocio que lo entiende a otros niveles que sólo la experiencia te da en esta industria, no es gratuito que en su pico máximo de popularidad se codeó con los grandes del negocio.

Taquilleros como Hulk Hogan, Antonio Inoki, Bruiser Brody, Harley Race, Macho Man, Sting, The Undertaker o Shawn Michaels.

Con esa hoja de vida sería prudente admitir que una que otra cosa sabe sobre destacarse en este negocio y mantenerse vigente, pues en el reconteo de taquilleros pasamos por las décadas de los años 80, 90 y 2000.

Mantenerse en la cima de este negocio no es fácil, menos por más de 30 años, por ello un consejo de Flair sería interesante de oír al menos.

Pues bien.

Según él, los luchadores de esta nueva generación no opinan igual.

Sería en una entrevista en el pódcast The Five Star, donde «The Nature Boy» aprovecharía para hablar de si aconseja o no a los luchadores emergentes.

“Para ser honesto, ya no los doy porque prefieren leer en internet. Y te lo digo, cuando empiezas a pensar—no estoy diciendo que no debas respetar las opiniones de los fanáticos—pero cuando los fanáticos te dicen algo y algún chico que lleva menos tiempo en el negocio que tú está besándote el trasero o dando su opinión, ya no lo doy.

No lo escuchan. Lo he visto. Me preguntan algo y luego van a preguntarle a alguien que no sabe nada del tema. Antes respetaba que me pidieran mi opinión, pero ahora, si la doy, tengo que replanteármelo porque sé que no la van a tomar en serio».