Ric Flair: «Lo que mató a Hulk Hogan fue…»

El legendario Ric Flair vuelve a hablar del fallecimiento de Hulk Hogan el 24 de julio de 2025 a causa de un paro cardiorrespiratorio. La primera vez, se mostró conmocionado ante la noticia y resaltó la gran amistad que los dos compartían. La segunda, reveló que temía ser el siguiente.

► La muerte de Hulk Hogan

En esta ocasión, hablando con Doubl3 Coverage, el «Nature Boy» se expresa así:

“Hablé con él el día antes de que muriera. No debería decir esto, pero lo que lo mató fueron las drogas de la calle.

«Cuando el médico ya no quiso recetarle más, estaba con tanto dolor… Luego tuvo una cirugía de cuello y se infectó. Así que volvió al hospital —imagina: 10 cirugías de espalda, dos rodillas, dos caderas, todo eso. Y cuando el médico ya no quiso recetarle más medicación para el dolor, simplemente no podían hacerlo. Por conciencia profesional, ¿sabes? Entonces fueron a conseguir drogas en la calle. Su cuerpo simplemente dijo: ‘¿Sabes qué? Bingo. No puedo más.’”

“¿Sabes qué causó las cirugías de espalda? Caer con la pierna. Hacer el leg drop despedazó sus huesos. Eso fue lo que lo hizo.”