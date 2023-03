Ric Flair: “Kevin Owens es el nuevo Mick Foley“

Todos los deportes están buscando siempre a sus nuevas estrellas. En el fútbol, ¿quién es el nuevo Messi? En la NBA, ¿quién es el nuevo LeBron James? En el boxeo, ¿quién es el nuevo Floyd Mayweather? Y si hablamos de lucha libre profesional, por ejemplo, ¿quién es el nuevo John Cena? Austin Theory dijo recientemente que no es su versión de esta generación. Pero tampoco atendemos ahora al 16 veces Campeón Mundial sino a Mick Foley. Quizá no es una conversación que se ha tenido tanto pero vamos con ella.

Y es que en un reciente episodion de su podcast, To Be The Man, Ric Flair señaló a Kevin Owens como el nuevo Mick Foley:

“Kevin hace locuras. Dije: ‘Espero que te estén pagando’, dijo ‘lo están’, dije, ‘bien, no tengas miedo, no seas tímido para preguntar porque nadie más va a hacer esa mi*rda’“.

Además, es interesante complementar estas palabras con lo que el mismo ‘Hardcore Legend’ dijo de ‘KO’ en 2022:

“Creo que me expandí, abrí la puerta para que lo siguieran los muchachos, como Kevin Owens, como Bray Wyatt, que quizás no se hayan visto como una estrella. Me gustaría pensar que mi contribución duradera es que creo que traté bien a la gente cuando estaba en la cima, y ​​eso se remonta a recordar cómo me trataron en Memphis”.

es Kevin Owens quien se merece esa comparación pues entiende que expone mucho más su propia seguridad para entretener. Sin ir más lejos, El ‘Nature Boy’ estaba hablando de que los fanáticos siempre comparan a Mick Foley con Sami Zayn pero él cree que en realidad. Sin ir más lejos, anoche luchó con Solo Sikoa en un combate callejero

¿Estás de acuerdo con Ric Flair sobre Kevin Owens?