Ric Flair: «¡Hoy sería el dueño de la lucha libre!»

La leyenda viviente de la lucha libre «Nature Boy» Ric Flair responde a una variedad de preguntas con su siempre magnética personalidad. Casino Beats tuvieron la oportunidad reciente de hablar con el dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE.

► En palabras de Ric Flair

¿Tienes alguna historia de casino que nunca hayas contado cuando viajabas a Las Vegas con los Four Horsemen? ¿O alguna experiencia tuya?

Ninguna que pueda contar. Tengo muchas historias, pero no puedo contarlas. Nos lo pasábamos muy bien en Las Vegas. Nos quedábamos en el Tropicana Hotel. Ya no está. Nosotros lo llamábamos el Great American Bash On Tour. Volábamos a Seattle, regresábamos a Vegas. Luego Portland, vuelta a Vegas. Albuquerque, vuelta a Vegas. San Francisco, vuelta a Vegas. Los Ángeles, vuelta a Vegas. Y luego a casa. Era muy divertido.

¿Había muchos juegos de cartas en los vestuarios en esa época?

Muchos chicos jugaban a distintos juegos, pero yo nunca fui de cartas. ¿Mi juego favorito? Yo no jugaba. Siempre prefería ver todos los combates para saber qué estaba haciendo cada uno y asegurarme de no repetir nada en el mío.

¿Viste el regreso de Dolph Ziggler a la TV de WWE la semana pasada?

¡Sí, se veía genial! Es increíble. Dolph Ziggler está realmente infravalorado. Si yo lo reservara, estaría en TV cada semana. Es muy bueno.

¿Cómo te encuentras tras salir de la TV de AEW por tu lesión en el manguito rotador?

Estoy mejor, estoy bien. Probablemente tendré que hacerme algo, pero tengo un fin de semana largo con dos apariciones: una en California y otra en Chicago. La semana que viene veré cuándo tengo tiempo para ir a que me lo miren. Tony Khan es un gran tipo. La gente en AEW es genial. La lucha está en un buen momento ahora.

Mencionaste a Tony Khan. ¿Cómo es trabajar con él?

Solo puedo decir cosas buenas de él. Es fantástico, un auténtico caballero, y de verdad creo que se preocupa por todos. Para él no son solo números. Realmente se preocupa por toda la gente que trabaja para él.

¿Cómo se compara eso con trabajar bajo Vince McMahon?

La diferencia entre ambos productos ahora no es solo la tecnología, sino el tiempo. WWE/WWF ha estado ahí desde siempre, y es muy difícil superarlos. Tienen mucho impulso, y ahora este nuevo trato con ESPN. Pero es bueno para el negocio y para los chicos que pueden trabajar en otros sitios también.

Chris Jericho dijo que TNA ha superado a otras empresas como la “segunda” compañía en importancia. ¿Estás de acuerdo?

Oh, me gusta mucho más AEW que TNA. No sé mucho de TNA porque no la he visto. AEW tiene algunos grandes talentos.

AEW tiene muchos luchadores jóvenes, pero también tuvieron recientemente a Ricky Steamboat en TV. ¿Qué te pareció ese segmento?

Me encantó. Me habría gustado hacer algo con Ricky, pero mi hombro no me lo permitió. Intento verlo todo lo que puedo. Él y Shawn Michaels son los dos mejores babyfaces de todos los tiempos. Nadie se acerca.

¿Te gustaría salir en TV con Ricky en el futuro? ¡Podríais entrar al ring y hablar con los fans!

Me encantaría.

¿Lo considerarías como compañero de parejas?

Definitivamente podría, pero no creo que vaya a pasar.

Vosotros dos compartisteis muchos combates memorables…

Pusimos el listón muy alto. Cuando están hablando de algo de hace 40 años y siguen hablando de ello cada día… es porque hicimos algo bien.

¿Tienes algún combate en mente que haya sido el peor entre tú y Ricky?

¿Yo y Ricky teniendo un mal combate? Nunca pasó. Nuestro peor combate era nuestro mejor combate.

¿Cuál fue vuestro mejor combate?

Me gustó Chi-Town Rumble. Tuvimos tantos buenos combates antes de ese… yo tenía 40 años, Ricky tendría 35. Y ya nos conocíamos desde hacía años. Teníamos una química que rara vez se ve hoy en el negocio.

Te vi en fotos en redes sociales trabajando duro en el gimnasio. ¿Qué tan importante es para los exluchadores cuidarse después de retirarse?

Es muy importante, porque es fácil ganar peso. Tienes que vigilar la dieta. Cuando luchas todas las noches, tu metabolismo cambia. Puedes comer y beber lo que quieras. Ahora no. Tienes que vigilar tu dieta y mantenerte activo, porque tu cuerpo está acostumbrado a estar en movimiento. De repente lo dejas, y eso es duro. Yo tengo suerte: no tengo lesiones graves, no tengo caderas o rodillas nuevas. Solo cuatro desgarros en el manguito rotador. Pero como decía mi amigo Ray Stevens: “están lejos del corazón”.

¿Entrenas con alguien en particular o tienes entrenador personal?

Cuando puedo, entreno con Rob MacIntyre, el entrenador personal de John Cena, en Land O’Lakes. Pero hace un mes que no puedo ir, he estado ocupado con negocios.

¿Dirías que Cena está en el top tres de todos los tiempos?

Odio hacer esas listas, porque si miras lo que hicieron Steve Austin y Hulk Hogan… Si hablamos de “work rate” y esas cosas, no quiero meterme ahí. Ha habido tantos grandes trabajadores. Como dije antes, los dos mejores de todos los tiempos —y lo mantengo— son Shawn Michaels y Ricky Steamboat. Dejémoslo ahí.

La gente dice que tú y Gunther tenéis un estilo similar. ¿Te habría gustado enfrentarlo?

¿Gunther ha sido alguna vez babyface? No sé cómo iría, porque yo soy un pésimo babyface. Soy un gran heel, pero terrible babyface. No lo sé. Me quedo con Roman Reigns. Te diré algo: el mejor luchador de la empresa ahora mismo es Randy Orton.

Dijiste anteriormente que Randy Orton está infrautilizado. ¿Cómo debería reservarse su regreso?

Volvió tras esa lesión de espalda, pero depende de su salud. Ha ganado mucho dinero, así que puede hacer lo que quiera. Si le das un buen oponente y él está “on”, es el mejor. Solo superado por mi hija.

¿Alguna noche memorable con tus amigos en los vestuarios que no se conozca?

Vince McMahon le dijo a John Cena que no podía juntarse conmigo. También se lo dijo al Big Show. Me lo he pasado muy bien todos estos años, digamos eso. Está bastante documentado.

Si pudieras elegir una persona para salir de fiesta ahora, ¿quién sería?

Los mejores momentos los tuve con Arn Anderson o Barry Windham. Los Four Horsemen… cuando llegábamos a una ciudad, éramos los Beatles. Todo el mundo quería un pedazo de los Horsemen. Fue una época increíble. Y no ganábamos, pero seguíamos arriba. ¿Tiene sentido? Teníamos grandes rivales: Dusty Rhodes, Sting, los Road Warriors, Nikita… una época fenomenal.

Vi que subiste un vídeo editado convertido en canción de una promo tuya. Con tu historial en videoclips, ¿te interesaría hacer más música?

Si alguien quiere hacer algo conmigo, me encantaría. Mi mejor amigo en la música ahora es Post Malone. Ya somos más que amigos. Es un ser humano tremendo. Le encanta la lucha.

¿Lo veremos alguna vez entrar al ring como hizo Jelly Roll?

No, eso no es para él. Está demasiado ocupado ganando dinero.

Tu último combate tuvo un ángulo muy emocional. ¿Crees que Cena merece una despedida similar o así está bien?

Esta es mi opinión: nunca habrá otro momento en WrestleMania como el mío con Shawn. Porque fue real. Muy real. Por lo que me dijo, por nuestra relación, el respeto, y saber que crecieron viéndome. Fue un gran honor.

La última vez hablamos de cómo el kayfabe está desapareciendo. Como alguien que vivió su personaje 24/7, ¿ves hoy a alguien con ese nivel de compromiso?

Diría que mi hija. Muchos lo intentan. Yo no estoy lo suficiente para juzgar. Los chicos ya no van a los bares como antes, y es por las redes sociales, que no te dejan tranquilo. A mí no pueden hacerme daño, pero cualquiera puede decir algo y todos lo creen, sea verdad o no.

¿Crees que un personaje tan extravagante como el tuyo podría triunfar hoy?

¿Triunfar? ¡Sería el dueño de la era! ¿Estás bromeando? ¡No tendrían dinero suficiente para pagarme hoy!

¿Cuál sería tu combate soñado para un evento estelar?

Yo contra Roman Reigns. No podrían seguir ese combate jamás.

Tu famoso lema se convirtió en una sensación internacional. ¿Algún lema se acerca al tuyo?

No. Nada se acerca a “Rolex-wearing, diamond ring-wearing, limousine-riding, private jet flying”. Nada.

CM Punk dijo que ahora la gente tiene menos ambición porque todos cobran un salario fijo. ¿Crees que eso es bueno o malo para el negocio?

Creo que es bueno el nivel de cuidado y respeto que la directiva tiene hacia los luchadores. Tendría que pensarlo, no lo sé. Creo que los chicos siguen esforzándose porque todos quieren estar en el evento estelar. Si no quieres, no perteneces a este negocio.

¿Ves a alguien hoy, en AEW o WWE, como futuro main event de WrestleMania?

Es difícil, porque me pides ser hipotético sobre alguien de AEW, pero WrestleMania es otra cosa. No lo sé. No estoy lo suficiente. Veo más ahora porque Charlotte volvió de su lesión. No me pierdo nada en lo que ella sale, y últimamente está en ambos shows. Le encanta.

Charlotte estuvo en el Madison Square Garden el lunes. ¿Tienes un momento favorito en ese recinto?

No realmente. Quizá contra Hogan o alguien así. Pero no creo haber estado en una cartelera donde pueda decir que yo vendí el Garden. Venía de TBS. No me molesta que alguien lo diga, vendí muchos edificios, pero no recuerdo vender el Garden.

Si solo pudieras luchar una vez más en un único recinto, ¿cuál sería?

Tuve grandes carreras en Chicago, en Richmond, Virginia, en Greensboro, en Charlotte. Es difícil elegir uno. CM Punk dijo la semana pasada que Chicago tiene los mejores fans del mundo. Son geniales, no puedo negarlo.

Las multitudes eran impredecibles entonces. ¿Crees que el producto actual ayuda más o menos a la interacción del público, ahora que muchas promos están guionadas?

Creo que casi todos lo están. Ayer hablamos con Saraya, y dijo que en AEW puedes decir lo que quieras. No hay guion. Por eso tienen buena reacción. Te dan una guía, pero si saben que puedes improvisar, te dejan. En WWE son más estrictos con lo que quieren que digas.

Tú solías no seguir los guiones. Tus promos eran emoción pura en WWE.

Oh, me gritaron muchas veces por improvisar. No puedo hacer entrevistas guionadas. Nunca sabes cómo va a reaccionar el público, y yo necesito escucharlo para saber adónde voy.

¿Hubo alguna vez una multitud con la que fuera difícil hacer una promo?

No recuerdo ninguna.

¿Y cuando el público estaba encima tuyo? ¿Tuviste que cambiar tu discurso?

No, no. El público no me dice qué hacer. No puedes dejar que el público te diga qué hacer.

¿Quién ha sido el luchador más fuerte con el que has estado en el ring?

Ken Patera, sin duda. Fue atleta olímpico, ganó medalla de bronce y fue el primero en presionar 500 libras.

¿Y el luchador más gracioso?

Arn Anderson. Era el más divertido y me lo pasaba mejor con él. Y además era un gran trabajador, realmente muy bueno.

¿El mejor técnico con el que has estado?

Probablemente Bret. Bret Hart. O en los viejos tiempos, Pat O’Connor, que era un verdadero técnico.

¿El más rígido?

Brody y Hansen. Digamos que eran sólidos. Venían de Japón. Luché con ambos durante una hora. Era una noche larga.

¿El finisher más doloroso que te hayan hecho?

No recuerdo ninguno doloroso. MVP dijo que el chop del Great Khali era lo peor que había recibido. Y que era el más rígido también. Amo a MVP, pero es porque nunca luchó con Brody o Hansen.