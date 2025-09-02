Ric Flair habla: WWE, Hogan, Ospreay, polémicas…

El legendario Ric Flair comparte su siempre única opinión acerca de muchos temas: desde Raja Jackson hasta Conor McGregor pasando por Triple H o videojuegos. Todo ello y más en una reciente entrevista con eScapist Magazine que a continuación repasamos con sus mejores declaraciones.

► En palabras de Ric Flair

¿Tienes un videojuego favorito de todos los tiempos? ¿O jugaste alguno con tus hijos cuando eran pequeños?

«Nunca he jugado videojuegos en mi vida. No puedo jugarlos, soy terrible. Mis hijos podían vencerme en un segundo, así que lo dejé. Soy un mal perdedor». ¿Te sorprendió no estar incluido en el último juego WWE 2K25? ¿Alguien te lo notificó?

«Sí lo sabía, pero no lo esperaba, ya que sigo bajo contrato con AEW. A menos que estés en la portada, no ganas nada de dinero de todas formas. ¡Quizás un 0.3% o alguna tontería así!»

¿Estaría Hulk Hogan en lo más alto de tu Mount Rushmore de la lucha libre? Y si es así, ¿quiénes más estarían con él?

«Es una pregunta muy difícil, pero obviamente estaría Hulk. Siento que serían Hulk, Stone Cold, luego el mejor trabajador de todos los tiempos, porque he luchado con todos y él probablemente podría luchar mejor que cualquiera si estuviera saludable: Shawn Michaels. Y por supuesto también pondría a Undertaker».

¿Sería un buen gesto que WWE nombrara un evento en honor a Hulk Hogan como tributo?

«No sé, ahora son impredecibles, y la fusión con Endeavor (TKO) cambió tantas cosas que no sé cuál sería la respuesta. Ya no puedo decir qué pasará. Cuando Vince estaba, yo sabía que él mandaba, pero sin él, no sé si es Endeavor u otra persona la que toma las decisiones».

Muchos fans sintieron que tuviste mejor química con Randy Savage que con Hulk Hogan. ¿Tú lo ves igual?

«No, teníamos una química terrible. Él quería ensayar y yo no ensayaba. Solo lo hice para WrestleMania. En vez de tener una semana libre, tuve que ir a Tampa y luchar tres horas al día con él para memorizar una lucha. Ese no era mi estilo. Tienes que sentir a la multitud». ¿Tienes tres ciudades/públicos favoritos donde te encantaba luchar?

«Tokio sería el primero, luego Chicago, y en los viejos tiempos, Greensboro, Carolina del Norte. Tokio era una locura. He ido 68 veces. Ahora está más diluido, pero cuando solo estaban All Japan y New Japan, era increíble».

Prior To This Event, Antonio Inoki & I Never Met, Shook Hands, Or Talked… Just Went To North Korea And Entertained 190,000 People! WOOOOO! pic.twitter.com/4Hrk5IsJYk — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) September 7, 2023

¿Viste al hijo de Rampage Jackson, Raja, atacar brutalmente a Syko Stu esta semana? ¿Qué opinas de eso?

«Lo dejó en coma, ¿no? Soy muy cercano a Rampage e intenté llamarlo, pero obviamente no respondía. ¿Puedes entender que a veces uno pierde los estribos en el momento y luego se arrepiente? Sí, pero no a ese nivel. Un recibo aquí o allá mantiene a todos en línea. Pero no a ese nivel».

Vi que Mark Henry y Rob Van Dam defendieron sus acciones. En tu opinión, ¿es indefendible?

«¿Cómo pudieron defenderlo? Yo no defiendo esas acciones, pero nunca sabes lo que pasó realmente a menos que estuvieras ahí. Es fácil opinar desde lejos. Pero si no estuviste, seguro nos estamos perdiendo partes clave de lo sucedido». ¿Cuál fue el momento más cercano a perder los nervios en el ring? Porque siempre parecías tranquilo.

«Nunca perdí los nervios en el ring. He tenido que devolver golpes, como con Vader, porque siempre intentaba ser rudo conmigo. Pero solo tuve que golpear a unos pocos. Un golpe y luego todos se calman».

¿Viste lo que Bret Hart dijo sobre tu estilo de lucha, comparándote con Gunther?

«Estoy de acuerdo con que Bret es uno de los mejores luchadores técnicos de la historia, eso no se discute. Pero a Bret no le gustaba que lo golpearan, y ese era mi estilo. Nos reímos de eso ahora, pero odiaba mis chops. Con alguien como Ricky Steamboat, me viste darle con todo. Lo mismo con Sting. Incluso vi una lucha mía contra The Rock y lo estaba golpeando fuerte, y él no se quejaba. Gunther tiene un look tremendo, expresiones faciales muy buenas. Pero si lo comparas conmigo, vamos, hay niveles en este juego». Hablemos de tu hija Charlotte, ¿qué tan bien lo está haciendo ahora?

«Ella se hizo luchadora por accidente. Pero no solo es la mejor luchadora femenina, es la mejor luchadora del mundo y la persona más atlética de la compañía. Es la mejor, hombre o mujer, y lo digo sin titubear. El único que creo que está cerca de ella, cuando está sano, es Randy Orton. Randy está muy desaprovechado».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por WWE (@wwe)

Mencionaste a John Cena, ¿qué piensas de que se convierta en 17 veces Campeón Mundial?

«Me encanta. Pienso lo mejor de John». ¿Qué crees que hará cuando se retire de la lucha libre?

«Está ganando tanto dinero con las películas que no necesita hacer nada más. Espero que se retire y se mantenga retirado. La lucha es adictiva, pero él ya ha hecho pausas largas. Además, está felizmente casado y vive en Tampa. No puedo decir suficientes cosas buenas de John Cena».

Hulk Hogan fue de los primeros en pasar al cine, y ahora lo hacen The Rock y Cena. ¿Cuánto le deben a Hogan por abrir ese camino?

«¡Las películas de Hulk son horribles! No llegaron a nada. John y Dwayne están ganando muchísimo dinero, especialmente Dwayne. Es el tipo más entretenido del mundo». ¿Cuál fue tu película favorita de Hulk Hogan?

«La de Santa Claus. Fue horrible. Pero el cine es difícil. Yo lo intenté y no estaba hecho para eso».

¿Preferirías luchar ahora con Triple H al mando creativo o estabas feliz con Vince en tu época?

«Triple H está haciendo un trabajo fabuloso. Lo más difícil es justificar lo invertido en NXT. Cuando estás en TV en vivo, tienes una oportunidad. Si no haces algo que atrape, no estarás ahí la próxima semana». Mencionaste a Stone Cold. ¿Hay alguien parecido en WWE hoy?

«No, Steve es único. Le gustaba cazar, pescar, beber cerveza, maldecir. No se puede replicar. Siempre digo que los más grandes de la historia son Hulk y Steve». ¿Qué piensas de las recientes decisiones de WWE de despedir luchadores como Karrion Kross y R Truth?

«R Truth debería estar en la compañía mientras quiera. Ha dado tanto entretenimiento y es un gran tipo. Con Karrion no lo vi lo suficiente. El problema hoy es que muchos saben hacer cosas espectaculares, pero no tienen fundamentos. No saben dónde colocarse en el ring, no tienen expresiones, no entienden la cámara».

🚨| KARRION KROSS AND SCARLETT JUST ARRIVED IN GCW. KROSS IS BACK 🔥 pic.twitter.com/R0JIj5Jidd — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) August 24, 2025

Quizá intentan correr antes de caminar.

«Exacto. Pero Shawn Michaels ha hecho un gran trabajo. No entendía cómo Logan Paul hacía ciertas cosas, y luego me di cuenta que lo entrenaba Shawn. Shawn puede enseñar a cualquiera». ¿Eres fan de las estrellas de redes sociales como Logan Paul entrando a WWE?

«¡Si pueden lograrlo, claro! Y Logan lo ha hecho absolutamente». ¿Qué tanto es mérito de Shawn y qué tanto de Logan?

«Logan es un gran atleta. En la lucha, si tienes miedo de intentar algo, no perteneces al ring. Eso es lo que te lastima, dudar». ¿Qué opinas de Travis Scott en WWE?

«Escuché que lastimó a Cody Rhodes. Ese fue un error, Cody es demasiado importante». ¿Y de otros crossovers como Conor McGregor?

«No. Ronda puso la vara muy alta. Ella y mi hija tuvieron luchas fabulosas».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Caru (@_lovesfera)

¿Qué opinas de un posible regreso de Chris Jericho a WWE?

«Se lo merece, ha hecho mucho por el negocio. Seguro entrará al Salón de la Fama, pero dudo que tenga el trato de Cena». ¿Tienes un PPV favorito?

«El que gané el título por sorpresa, y mi WrestleMania con Shawn Michaels, mi retiro. Fue lo más grande». ¿Tus tres mejores luchadores técnicos de la historia?

«Shawn Michaels, Steve Regal y, técnicamente, Marty con Shawn, pero Shawn estaba en otra liga». ¿Qué opinas de Will Ospreay?

«Increíble en el ring, pero nunca lo escuché hablar. Si no sabes hablar, adiós. Pero es muy respetuoso y tremendo talento».

¿Te frustra que hoy las promos sean tan rígidas?

«Claro, porque están escritas. Si no vienen de aquí (señala al corazón), no son auténticas». ¿Cuál es el mejor momento que define tu apodo de “el jugador más sucio del juego”?

«Mis luchas con Terry Funk. Nos cortábamos todo el tiempo. Era fabuloso». ¿Qué significó para ti ser inmortalizado en la canción de 21 Savage y Offset?

» Fue gracioso porque recién salía del hospital, con una estoma en el costado. Me sentía a medio gas. Pero aún hablo con Metro y es un gran tipo».