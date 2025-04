Aunque durante todo el camino hacia WrestleMania 41, Ric Flair estuvo diciendo que iba a hacer todo lo posible para que John Cena no superara su récord de campeonatos mundiales, ahora, luego de que Cena venciera a Cody Rhodes en WrestleMania 41, para convertirse en el nuevo Campeón Indisputable WWE, Flair salió a felicitarlo.

Lo hizo a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, en donde dejó en claro que le gustó bastante la lucha de Cena y Rhodes, aunque la opinión en general es que la lucha fue bastante floja y que se esperaba mucho más, como la aparición de The Rock. Estas fueron las palabras de Flair hacia Cena:

«¡Felicidades a mi gran amigo John Cena por convertirse en 17 veces campeón mundial! ¡Era solo cuestión de tiempo! ¡Tú y Cody Rhodes ofrecieron un clásico instantáneo! ¡Mucho respeto! ¡WOOOOO! #WrestleMania«.

Recordemos que Flair quería estar en WrestleMania 41, pero su actual contrato con AEW se lo impidió. De cualquier manera, no dejó de felicitar a otra gran leyenda de la lucha libre mundial como lo es Cena, por medio de sus redes sociales.

Congrats To My Great Friend @JohnCena On Becoming A 17x Champion! It Was Only A Matter Of Time! You And @CodyRhodes Put On An Instant Classic! Much Respect! WOOOOO! #WrestleMania pic.twitter.com/qwvowzTrhk

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) April 21, 2025