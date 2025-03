El legendario dos veces Miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair, ha hablado después de los increíbles hechos acontecidos la noche de ayer en el evento premium Elimination Chamber 2025.

Y es que Ric Flair, quien está empatado con John Cena en número de reinados de campeonato mundial, escribió a través de su cuenta de X, antes Twitter, un interesante mensaje en donde se va en contra de Cena y dice que, de ser necesario, hasta entrará al ring para evitar que supere su récord. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Ric Flair habla acerca de John Cena y su futura lucha ante Cody Rhodes en WrestleMania 41

«Han pasado 25 años desde que gané mi último y 16 Campeonato Mundial, según WWE. ¡Sangre, sudor y lágrimas! Harley Race, Bruiser Brody, Terry Funk, Dusty Rhodes, Bret Hart, The Undertaker, Ricky Steamboat… La lista de oponentes de clase mundial es interminable. ¡Sin comparación! Mi agenda de 1984 ha sido considerada imposible de cumplir. ¡Luchas de 60 y 90 minutos!

«John Cena, te amo y te respeto, pero no le vas a quitar nada a Cody Rhodes. Si tengo que abrirme paso a golpes entre la seguridad para subirme al ring, lo haré. Me tomaré el día libre de los anticoagulantes. Let’s Fucking Go! ¡Hagámoslo!»



De momento, muchos en redes sociales han reaccionado de forma positiva al mensaje de Ric Flair, pidiéndole que sea el mánager de La Pesadilla Americana en esta dura rivalidad que comienza ante The Rock, John Cena, Travis Scott y quién sabe quién más.