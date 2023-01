Quién lo hubiera pensado, pero el regreso de Vince McMahon a la WWE ocasionaría que su hija Stephanie McMahon, quien hasta hace unos de días fuera la Presidenta y Co-CEO de la compañía, sorprendiera a todos con su renuncia el pasado martes 10 de enero para dedicarse de lleno a su familia, teniendo en cuenta que hace ocho meses había hecho la misma solicitud, que tuvo que interrumpirla por la situación emergente que la compañía atravesó tras la salida de Vince. Sin embargo, luego trascendió de que aparentemente hubo una ruptura en las relaciones, en parte porque ella y su esposo Triple H se opusieron a la idea de vender WWE.

► Ric Flair muestra su admiración hacia Stephanie McMahon

Todo el mundo ha tenido tiempo para opinar de la situación que envuelve a la WWE y los recientes cambios que ocasionaron el retorno de su fundador Vince McMahon. El dos veces miembro del Salón de la Fama WWE, Ric Flair, también se refirió en su reciente podcast To Be The Man sobre la salida de Stephanie McMahon de la WWE. The Nature Boy dejó en claro que estaba decepcionado por su repentina salida.

“Sí, y estoy realmente decepcionado. Me gusta mucho Stephanie. Acabo de publicar un tuit sobre esto ayer. Es una de las 10 mejores rudas de la historia del negocio. No tengo ningún problema en decir eso. Quiero decir, lo pensé, y se lo di a ella. Y ella está ahí con una carita sonriente, pero ella era ese maldito buen hombre. Y quiero decir, obviamente, ella fue una embajadora fenomenal”.

Aunque hubo rumores de que WWE ya había pasado a manos de Arabia Saudita, esto fue rápidamente desmentido y el proceso de venta sigue en marcha, y Vince McMahon tendrá que hacerlo sin su hija Stephanie, quien antes de su renuncia fuera también miembro de la Junta Directiva de la compañía.

Dedicated To A GREAT HEEL That DREW REAL MONEY!! WOOOOO! @StephMcMahon pic.twitter.com/4ocwHWaxgt — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) January 16, 2023