Ric Flair fue figura clave de la lucha libre estadounidense durante los años ochenta. Nadie lo superaba como estrella entre los fans del deporte de los costalazos, aunque Hulk Hogan se había convertido en un ícono entre los seguidores casuales y los niños.

Pero sus etapas con WWE no fueron las ideales. En la primera, no pudo concretarse un match contra Hogan en WrestleMania VIII. En la segunda, llegaba con la confianza mermada después de vivir por los últimos años de WCW.

Es por ello que sus seis luchas en WrestleMania no pueden considerarse entre los mejores encuentros de su carrera, si bien fue histórica la de la edición 24. De eso habló en el podcast de Wrestling Inc:

► Ric Flair en WrestleMania

En WrestleMania X8 enfrentó al Undertaker.

"No puede decirse con palabras la falta de confianza que tenía en mí mismo. El vestidor estaba lejísimos de todos los demás, y el chico que siempre me animaba era Hunter, y él estaba hasta el otro lado del edificio. Mucho antes de qué él le dijera a Taker 'Sabes quién demonios eres, ¿cierto?', me lo decía a mí. Le respondí con un mensaje de texto: 'No eres el único que me lo dice'.

"Puedo recordar que The Rock se me acercó. Estaba preparándose para ir al ring con Hogan para escribir lo que fue una parte fenomenal de la historia. Me dijo: 'Ten cuidado allá afuera'. Respondí: '¿Me dices eso a mí? Tú vas en la lucha estelar'. Pero lo aprecié. Es curioso como hay cosas que te llegan con la guardia baja.

"Hay 60 mil personas en el público y The Rock llega a decirte 'ten cuidado'. ¡Okay! Gracias, Rock. Méteme en alguna de tus películas, jajajaja.

"¿Has oído todas esas cosas sobre luchar con el Taker? Es exagerado, porque Taker es el gran Fenómeno de todos los tiempos, y mi trabajo era hacer que luciera como lo que es. Si se arrodilla, tengo suerte, porque queda de mi estatura. Entonces puedo golpearlo o machetearlo dos veces. Pero la gente no paga para ver eso, paga por verlo patear traseros. ¿Aplicarle un superplex o ponerle un candado? ¿En serio? ¡Vamos! El periodo de calentamiento de sus luchas termina cuando llega al ring.

"Así que es sólo mi opinión, pero luché con muchos tipos grandes, y esa debe ser la historia cuando eres un atleta de ese tamaño. ¿Para qué saltar desde las cuerdas? Él se arrojaba en topes sobre la tercera, y nadie más de su estatura necesitaba hacerlo. Si tienes ese tamaño, saca eso de tu repertorio, por favor".

Contra Randy Savage en WrestleMania VIII:

"No creo que haya tenido ninguna lucha buena en WrestleMania. Nada al nivel de lo que Ric Flair puede ofrecer. Pienso que pudo haber sido muy buena la de Randy, pero él estaba muy preocupado en aquella ocasión. Esa fue la última vez que él y Liz estuvieron juntos. Fue el último día en que estuvieron juntos, pues se separaron. Ya no vivían en la misma casa. No estoy cien por ciento seguro de cuál era la situación exacta, pero el hecho es que ya no estaban juntos y Randy estaba molesto. Luchamos y todo salió bien, pero no quisiera ser recordado por esa lucha".

Su lucha más emotiva en WWE fue la que tuvo con Shawn Michaels en WrestleMania XXIV, su lucha de retiro en la empresa McMahon.

"Bueno, por supuesto que esa podría ser mi favorita, con Shawn. Pero, repito, no me sentía con confianza en ese ring. Él hizo todo fácil para mí, pero al terminar me fui pensando: '¿Por qué no puedo ser yo por sólo 30 minutos?'. No tengo achaques ni dolores, aunque sé que visualmente me veo terrible, pero estaba bien físicamente.

"Preocuparme tanto con no ser bueno hace que me olvide de cosas que normalmente hago. No estaba metido en la lucha. Después de ella, me tomé un par de cervezas y volví a ser Ric Flair, pero es una de esas cosas que son imposibles de explicar, y lo he intentado mil veces.

"Mientras no sientas esa sensación de falta de confianza en ti mismo no lo entenderás. En este momento, Wendy está sentada conmigo y me habla como Hunter solía hacerlo: 'Necesitas ser quien eres'. Si en la lucha tuviera alguien que fuera así conmigo, estaría feliz con ese lado de mi vida y no me presionaría intentando ser Ric Flair todo el tiempo. Habría sido mucho mejor por mucho más tiempo".

Las otras tres luchas de Ric Flair en WrestleMania fueron: