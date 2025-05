Ric Flair destruye el rumor de que padece cáncer

En las últimas horas, surgió en rumor en Internet de que «Nature Boy» Ric Flair sufre cáncer. Nada más lejos de la realidad, confirma la leyenda viviente.

I’m Sorry People Have Been Misled By Social Media, But I Don’t Have Cancer Of Any Kind. Thank You For Your Concerns And For Everyone Reaching Out. I Am Absolutely Fine, And Unfortunately, You’ll Have To Live And Put Up With Me For Another 25 Years!

El dos veces miembro del Salón de la Fama de WWE sí ha tenido graves problemas de salud a lo largo de su vida. El episodio más grave ocurrió en 2017, cuando fue hospitalizado de emergencia con fallo orgánico múltiple, incluyendo insuficiencia cardíaca y renal. Estuvo en coma inducido y con una probabilidad de supervivencia del 20%, siendo necesaria una cirugía para implantarle un marcapasos. Él mismo reconoció que sus años de excesos y abuso de alcohol contribuyeron en gran parte a esta crisis, la cual casi le cuesta la vida. Afortunadamente, siempre ha logrado superar cada uno de los obstáculos y en 2025 confirma que no tiene cáncer.

