Ric Flair: «Después de John Cena, The Miz…»

El dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE «Nature Boy» Ric Flair lleva años elogiando a «The Awesome One» The Miz. En 2018 lo consideraba el mejor rudo de la lucha libre (y él le daba las gracias). En 2022 comentaba que lo admira, que lo quiere y que está orgulloso de él. En 2023:

«Es un chico increíble, en serio. Es alguien que realmente se preocupa por la industria. Y lo maltrataron cuando comenzó… Le hicieron pasar un mal rato. Eso es lamentable. No tengo tiempo para los tipos que acosan a los demás. Es un chico maravilloso y ha aprovechado al máximo su oportunidad. Y te voy a decir la verdad. Cualquier cosa que le den, él la hace funcionar. Es un don. Lo que sea que le asignen, él lo toma y lo ejecuta. No se queja. Si lo hace, no estoy al tanto. Y es tan respetuoso. Es un chico genial».

► Ric Flair elogia a The Miz

Y en 2024 el veterano no ha cambiado en absoluto su opinión sobre el futuro WWE Hall of Famer y le dedica una publicación en redes sociales en la que no solo lo alaba sino que lo posiciona únicamente por detrás del «Greatest of All Time» John Cena en la historia del pro wrestling.

«¡Felicidades para ti, @mikethemiz! Porque te has convertido en el segundo después de @JohnCena en representar el deporte más grande que amamos, y ese es la lucha libre profesional. Lamento mucho que la gente te haya acosado y tratado de destruir tu éxito en el negocio. Has logrado todo, y estoy tan orgulloso de ser tu amigo. ¡Te tengo, hermano! ¡Soy Ric Flair, el Nature Boy! Que se jodan las personas que te han dado problemas. ¡Eres actualmente el rey del entretenimiento, como siempre lo has sido! ¡Espero verte pronto! ¡WOOOOO!».

Congratulations To You @mikethemiz Because You Have Become Second Only To @JohnCena In Representing The Greatest Sport We Love, And That’s Professional Wrestling. I’m So Sorry That People Bullied You & Tried To Kill Your Success In The Business. You’ve Accomplished Everything,… pic.twitter.com/n8fYRLHXn7 — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) July 30, 2024

