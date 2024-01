Ric Flair desea más acción; AEW no lo dejará luchar

«No espero luchar. ¿Podría? Sí, porque aprendo de mis errores. Siempre se aprende de los errores pasados. No creo que eso suceda, pero ciertamente quiero poder darle de comer a un chico si he ayudado a que lo critiquen, porque es justo para el babyface, o el buen chico más bien, que tenga la oportunidad de enfrentarse al tipo. Así es como prevalecen. Vencen al villano y luego tienen que vencer a alguien que ha estado asociado con ellos. Estoy habilitado para eso (…)». En noviembre, Ric Flair se decía listo para luchar y sangrar en AEW.

► Ric Flair desea más acción en AEW, pero…

Y la verdad es que ha tenido sus momentos, no un combate como tal, pero ha visto cierta acción en estos meses que lleva trabajando como All Elite. No obstante, él desea más. Sin embargo, la empresa no tiene intención de que se calce las botas de nuevo. ¿Podrán encontrar una situación entre medias, como hasta ahora pero un poco más física? Es posible. Pero esa cuestión la dejamos para otro momento pero en este sentido no apunta nada el informe que tenemos de nuestros compañeros de Fightful.

«Debería ser obvio, pero por si te lo estás preguntando, nos dicen que Ric Flair no ha sido considerado para ninguna actuación en el ring, pero ha estado presionando activamente para hacer más participaciones físicas.»

Porque una cosa es que Sting tenga luchas de cuando en cuando, e incluso bastante movidas -como la reciente en Dynamite, durante la cual obtuvo la victoria para su equipo aplicando a Powerhouse Hobbs el Scorpion Death Drop desde una altura consirable desde una mesa– y otra muy distinta es que lo haga Ric Flair. Aún así, veremos si consigue lo que quiere y AEW le permite tener algo más de actividad próximamente.

Powerhouse Hobbs may have been the architect of his own demise! Watch #AEWDynamite: Homecoming LIVE on TBS!@truewilliehobbs | @Sting pic.twitter.com/Zl8nYUcpMS — All Elite Wrestling (@AEW) January 11, 2024