Ric Flair critica a WWE por la inducción de JBL al Hall of Fame

JBL fue inducido al Salón de la Fama de WWE en la Clase de 2020 después de una tremendamente exitosa carrera como Superestrella en la que alcanzó a ser Campeón de la Triple Corona o Campeón Grand Slam. No le quedó nada por hacer a quien ahora está ayudando a Baron Corbin a triunfar. También ocupa el rol de analista en los eventos premium y ha sido comentarista. Y de la misma manera también ha estado invuelto en graves polémicas, como las acusaciones de acoso laboral de Joey Styles, Justin Roberts o Mauro Ranallo.

«Bradshaw» tenía la reputación de ser todo un matón en el vestidor de la compañía cuando era luchador y ello no habría cambiado demasiado, en menor medida, cuando comenzó a estar en la mesa de comentarios. A pesar de todo ello, terminó entrando al WWE Hall of Fame, lo cual Ric Flair considera una hipocresía. Podríamos decir que es curioso que alguien como el «Nature Boy», que ha sido acusado de otras muchas formas, sea quien se queje, pues recordemos que él ha entrado dos veces al Salón de la Fama.

Pero el caso es que en una reciente publicación en redes sociales comentaba lo siguiente:

I Guess The Anti Bullying Program You So Heavily Endorsed Does Not Apply To Bradshaw!! Jason Roberts And Joey Styles!! What A Joke! And He’s In The HOF! Sad!

— — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) November 8, 2022