No se ha ganado todavía la consideración de persona non grata para AEW como Eric Bischoff, pero desde luego Ric Flair no viene ganándose las simpatías de Tony Khan.

Antes de apuntar que Khan erraba al manejar a Andrade (mientras este vivía una suspensión) y de sugerir que el mandamás evitó que luchadores de AEW participaran en su “Last Match” del pasado verano, Flair hizo la crítica de mejor sustancia sobre el desempeño del promotor y su particular política de rotaciones de talentos.

Y dentro de ese tipo de críticas constructivas se sitúa la última formulada por Flair, ante los micrófonos del podcast ‘To Be The Man’, cuando este comentó el galopante problema que AEW tiene con los ratings desde el último año, sin presentar el crecimiento esperado.

Flair ofreció un consejo que quizás no siente bien a Tony Khan, referenciando la otra faceta profesional del CEO de la casa Élite (créditos a WrestlingNews.Co por la transcripción).

Decir que aunque se ha extendido la estampa de un Tony Khan omnipresente, el proceso creativo de AEW cuenta con nombres como Sonjay Dutt, Madison Rayne o QT Marshall, obviando el rol de Kenny Omega y The Young Bucks, vicepresidentes ejecutivos. Véase, si bien Khan tiene la última palabra, resulta lógico que delegue de manera regular.

