Ric Flair firmó un contrato de dos años con AEW en noviembre de 2023, lo que ha limitado su posibilidad de trabajar en proyectos de la WWE. Su última aparición en fue en AEW Revolution 2024, donde estuvo en la esquina de Sting durante su combate de retiro, pero al seguir ligado a la compañía de Tony Khan, no ha podido estar presente en eventos dentro de la WWE como WrestleMania.

► Ric Flair no estará en WWE 2K25

Durante una entrevista reciente con la revista Escapist, el miembro del Salón de la Fama WWE afirmó que se puede ganar poco dinero con los videojuegos de WWE 2K, a menos que salgas en la portada. Cuando se le preguntó si le sorprendió no ser incluido en WWE 2K25, Ric Flair explicó que ya sabía que no formaría parte del elenco debido a su vigente contrato con AEW, pero fue claro respecto al tema financiero que implica formar parte del mismo.

«Lo sabía (no aparecer en el juego), pero no me lo esperaba, ya que todavía tengo contrato con AEW. A menos que salgas en la portada, no ganas dinero de todos modos. ¡Quizás un 0.3% o algo así!»

Para los fanáticos de «The Nature Boy», no será posible jugar con él en WWE 2K25; sin embargo, al legendario luchador no parece molestarle en lo absoluto por el poco rédito que recibe por el uso de su imagen. Mientras tanto, Flair sigue ausente de las pantallas a pesar de tener contrato con AEW.