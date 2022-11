Ric Flair confirma que estará en Royal Rumble 2023

WWE llevará a cabo Royal Rumble 2023 en el Alamodome de San Antonio el 28 de enero próximo, en lo que será el primer evento premium del nuevo año. Faltan poco más de dos meses para dicho evento, y a pesar de que no hay nada confirmado (lo cual es algo normal en este punto) todavía para el evento, la expectativa ha sido tan grande que los fanáticos se han volcado a comprar los boletos, lográndose un récord histórico.

► Ric Flair estará en Raw y en Royal Rumble en enero

A pesar de que no hay nombres confirmados, parece que el tradicional evento ya contará con un invitado especial. Ric Flair habló en su podcast To Be The Man, y dijo que aparecerá en el Royal Rumble. Sin embargo, no mencionó en qué capacidad haría su aparición, por lo que bien podría ser un ilustre espectador. The Nature Boy también mencionó que ha sido invitado al 30 aniversario de Monday Night RAW que tendrá lugar una semana antes del primer evento premium de WWE del nuevo año.

«Estaré en Royal Rumble. No dijeron que no se lo digas a nadie”.

“Me han invitado y es un gran problema. Por qué, porque es Raw y es un gran problema. Estoy en eso, diablos, sí, ¿estás bromeando? 30 años.»

Ric Flair apareció por última vez en la WWE a inicios del año pasado, cuando se suponía que estaba involucrado en una historia romántica con Lacey Evans. Sin embargo, el embarazo de Evans puso fin a esos planes y finalmente se le concedió a Flair su salida de la compañía para poder trabajar en otros proyectos personales. Habrá que ver si The Nature Boy volverá a la programación de WWE en el futuro.