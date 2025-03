El dos veces miembro del Salón de la Fama y leyenda viviente «Nature Boy» Ric Flair agradece a la WWE por permitir que su hija, Charlotte, sea quien es.

Camino a que «The Queen» luche con Tiffany Stratton por el Campeonato Femenil WWE en WrestleMania 41, su padre habla así de ella en TMZ:

«Está en llamas, amigo. A veces, toma un tiempo encontrar tu lugar. Ella es una heel. Es como yo. Puede ser una babyface porque puede hacer muchas cosas, pero es una heel, amigo. Es increíble. Ahora está comenzando a sentirse realmente ella misma. Me alegra que le dejen ser quien es . Cuando eres la mejor, puedes decir lo que quieras decir.»

El veterano también habla de su situación para el gran evento:

«Solo me alegra estar vivo después de la vida que he llevado, para estar aquí y escuchar esto. Tengo noticias para John. Han estado intentando deshacerse del ‘Woo’ durante 50 años. El ‘Woo’ no se va a ir, y tampoco Ric Flair, y las probabilidades de que él gane un decimoséptimo título mundial son astronómicas.

Claro que sí. Voy a la fiesta en la piscina contigo [ríe]«.