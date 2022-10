Actualmente, Bianca Belair se ha logrado posicionar como una de las caras de la división femenil de WWE y actualmente es una de las rivales a vencer junto a Ronda Rousey.

Además, aunque lleva varias semanas inactiva, no se puede negar que Charlotte Flair es de las consentidas de la afición y que las rivales más peligrosas del roster de la empresa.

Es así que Ric Flair siente que un enfrentamiento entre Bianca y Chalotte sería algo impresionante, algo que incluso podría ser similar al combate entre Stone Cold y The Rock.

«No tengo ninguna inclinación sobre si esto sucederá o no, pero creo que si Ashley (Charlotte Flair) lucha contra Bianca Belair en WrestleMania, será tan grande como Austin y Rock si lo construyen bien. Son las dos mejores atletas que he visto en mi carrera que están en la misma división de mujeres. Hay algunas otras grandes trabajadoras, pero por pura habilidad atlética, Bianca Belair y Ashley se destacan. Podrían ser las dos mejores atletas en la ompañía. No estoy bromeando. Ambas son atletas legítimas de la División 1 con credenciales», comentó Flair en supodcast To Be The Man.