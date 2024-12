Charlotte Flair está lista para volver muy pronto a WWE, luego de más de un año fuera del ring tras una dura lesión en su rodilla izquierda que necesitó cirugía. Lo cierto es que ahora, su padre, Ric Flair, se muestra orgulloso de ella.

El legendario Flair estuvo recientemente como invitado del Busted Open Radio, y aunque reveló que su hija no le dice nada acerca de los planes que hay para ella en el mundo de la lucha libre, Flair orgulloso dijo que su hija era la mejor luchadora del mundo. Estas fueron sus palabras:

► El gran elogio de Ric Flair a su hija, Charlotte Flair

“Estoy muy emocionado por el regreso de mi hija. Después de hablar regularmente con su mamá—Ashley no me lo dice. No tiene una lengua suelta. Le cuenta todo a su mamá, pero no logro que me lo diga. Realmente creo que es el momento para que regrese.

«Su regreso será monumental. Creo que será un cambio de juego real cuando rompa el récord de títulos. Creo que está en las cartas. Es la mejor luchadora del mundo».