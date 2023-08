Ric Flair casi muere en 2017: «Gritaba tan fuerte…»

«El médico me dijo: ‘Lamento decirte que tu amigo ha dañado gravemente su cuerpo; algunas partes de sus intestinos estaban muriendo’. Le dieron solo un cinco por ciento de probabilidades de sobrevivir a la cirugía. Así que lo llevaron al quirófano, esperamos. Jimmy Hart estaba conmigo. Esperamos. Finalmente, el médico salió y aún estaba vivo. Su novia estaba llorando. Su hija Ashley también. Yo estaba allí sosteniendo su mano. Abrió los ojos, me miró y dijo: ‘Hogan, tráeme una caja de seis cervezas’«. Así recordaba hace unos días Hulk Hogan una operación de Ric Flair en 2019.

► Ric Flair casi muere en 2017

Cuando alguien dice que el Nature Boy está vivo de milagro no es una frase sin más pues realmente ha tenido gravísimos problemas de salud. Por ejemplo, dos años antes, también estuvo cerca de perder la vida, como recuerda la leyenda viviente en una reciente aparición en Everyone Talks to Liz Claman. En aquella ocasión, el dos veces WWE Hall of Famer sufrió una rotura intestinal total, insuficiencia renal total y se volvió séptico con su cuerpo tratando de combatir la infección, lo que lo llevaría a una insuficiencia cardíaca respiratoria y neumonía.

«Mi intestino se rompió y experimenté una insuficiencia renal total, insuficiencia respiratoria y cardíaca, neumonía, y la peor parte fue que desarrollé sepsis. Y esa sepsis es la parte que realmente puede destrozarte el cuerpo. Estaba sintiendo tanto dolor, pero gracias a Dios, no lo recuerdo. No recuerdo… Supongo que Dios te permite alejarte de algunas de las cosas que realmente duelen.

«Pero no tengo ningún recuerdo al respecto. Me pusieron en coma muy rápidamente, pero no recuerdo nada. Mi esposa dijo que estaba gritando tan fuerte en la sala de emergencias que no pudieron administrarme suficiente anestesia local. Me indujeron al coma. Y luego tenía solo un 5% de probabilidad de sobrevivir. De hecho, fue el aniversario de seis años la semana pasada».

Y hace poco más de un año que Ric Flair tuvo su última lucha. Impresionante. Siempre ha vivido como ha querido y cuando muera, el día en que eso ocurra, también lo hará en sus propios términos. Todo un guerrero.

