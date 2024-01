Ric Flair ha estado ayudando a Powerhouse Hobbs

Ric Flair está encantado de brindar su mano a cualquiera que se lo pida en AEW. No ocurre a menudo, parece ser, según el mismo y otros veteranos como Tully Blanchard han señalado, pero recientemente ayudó a Powerhouse Hobbs. El «Nature Boy» cuenta en Busted Open Radio que estuvo trabajando en algunos detalles con «The Monster» después del programa especial Dynamite: Homecoming donde él y Konosuke Takeshita perdieron en una lucha de parejas con Sting y Darby Allin.

► Ric Flair ayuda a Powerhouse Hobbs

«Me preguntó qué pensaba, y le dije: ‘¿Realmente quieres que te lo diga?’ Pasé media hora con él después, mostrándole cosas que lo harán mejorar. Solo pequeños detalles. Tiene una cantidad increíble de talento, pero a veces los chicos vienen y se pierden la diferencia entre ser bueno y ser grandioso. Aprenden a hacer algo espectacular, pero son débiles desde el punto de vista fundamental. Solo le estaba mostrando, como ejemplo, una mejor manera de golpear a un tipo que está en el suelo. Acércalo a las cuerdas, agarra la cuerda superior para ayudarte a equilibrarte, en lugar de intentar patear libremente a alguien. Si puedes equilibrarte, parece que le estás dando una paliza, y no lo sentirán si sabes lo que estás haciendo. Él es demasiado grande e impresionante como para poder levantar y lanzar a tipos, y luego lanzar un puñetazo que no rompería un huevo, lo cual no fue el caso con el puñetazo del que estamos hablando, solo estoy dando un ejemplo».

Está por ver qué sigue para Powerhouse Hobbs después de dicha derrota. Solo tiene 32 años y un gran futuro por delante. The Don Callis Family le está viniendo bien. Así que veremos qué sucede con él en los próximos meses. Recordemos que a comienzos de 2023 fue Campeón TNT durante su rivalidad con Wardlow. La verdad es que si ambos luchadores siguen creciendo, con el potencial que pueden, quizá un día la retomen enfrentándose por el Campeonato Mundinal AEW.