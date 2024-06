En los inicios de su carrera, Kurt Angle le preguntó a Ric Flair sobre unirse a WCW. En cambio, el «Nature Boy» le puso en contacto con Vince McMahon. Nunca sabremos qué habría sido de haber firmado el medallista de oro olímpico con la compañía de Ted Turner. Aunque hubiera terminado en el imperio de la lucha libre de todas maneras a primeros de los 2000.

► Ric Flair alejó a Kurt Angle de WCW

El dos veces miembro del Salón de la Fama, que sí tuvo una longeva carrera en la empresa hoy extinta, comparte esta anécdota en una reciente aparición en Busted Open Radio:

«Estábamos en un gimnasio en Nashville, Tennessee. Había estado con Kurt varias veces. Se acercó y dijo: ‘Creo que voy a entrar en la lucha libre. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas de que vaya a WCW?’ Le dije: ‘Si yo fuera tú en este momento… Espérame un minuto.’ Fui al vestuario, cogí mi teléfono, llamé a Vince, lo puse al teléfono. Estaba entrenando con Dory Funk Jr. dos semanas después. WCW, habrían destrozado… nadie va a destrozar a Kurt Angle, pero lo habrían visto venir con todo ese talento. Kurt, cuando está sano, absolutamente uno de los grandes. Kurt es un tipo de atleta especial y una persona especial.»

Unos años atrás, Angle confirmaba esta historia:

«Ric fue la persona de la que recibí consejos antes de comenzar en el negocio. Él fue quien me redirigió de WCW a WWE, me dijo que Vince McMahon sabría qué hacer conmigo, y me dijo que no fuera a WCW. Lo que aprendí de Ric fue cómo contribuir al negocio y no solo recibir. Siempre se aseguraba de que su oponente se viera mejor que él. Lo importante para él era la lucha, no él mismo, y tomé ese consejo y me aseguré de que cuando actuara en el ring, hiciera que mi oponente se viera mejor que yo, y me aseguré de que fuera la mejor lucha posible. Él era un luchador muy generoso, y yo hice lo mismo gracias a Ric Flair.»

Ric Flair turns face on the Raw after Vengeance 2005 confronting Kurt Angle. pic.twitter.com/UuLCi4idWS — The Many Debuts in WWE (@TheDebutsInWWE) March 14, 2024