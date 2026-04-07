Ric Flair acusa a WWE de afectar su legado tras salida de Roots of Fight

El legendario Ric Flair volvió a generar polémica tras revelar que ya no formará parte de la línea de ropa Roots of Fight.

Según el propio Flair, la decisión no fue suya, sino que provino directamente de WWE, lo que lo llevó a cuestionar públicamente las acciones de la empresa.

► Ric Flair cuestiona a WWE por su salida de Roots of Fight

A través de redes sociales, Flair expresó su molestia por la situación y lanzó un mensaje directo a la compañía.

“Me desperté esta mañana y descubrí que ya no me permiten estar con Roots of Fight según WWE… ¿Qué más de mi legado quieren destruir?”

► Flair presume logros y lanza críticas

El miembro del Salón de la Fama también recordó varios logros de su carrera, incluyendo sus campeonatos mundiales y su presencia en documentales.

En su mensaje, el histórico luchador señaló que siempre ha seguido las reglas de la empresa, incluso cuando esto implicó ajustar el número de campeonatos reconocidos oficialmente.

I Woke Up This Morning To Find Out That I’m No Longer Allowed To Be With @rootsoffight Per @WWE. Let Me Think- I’m The Only Wrestler To Ever Be On 30 For 30 & Ranked In The Top 25 Of All Time, An Emmy Nominated Documentary-Courtesy Of The WWE, Which I Should Have Won But l Lost… pic.twitter.com/1VP8cxSz4o — Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) April 7, 2026

Además, mencionó aspectos económicos de su carrera actual, destacando ingresos provenientes de acuerdos comerciales y colaboraciones fuera de WWE.

Flair también agradeció a Tony Khan, dejando ver su cercanía con AEW en medio de la polémica.

► Ric Flair y su relación con AEW

Ric Flair se unió a AEW en 2023, aunque su presencia en televisión ha sido limitada en el último año.

Su última aparición relevante fue en mayo de 2025, durante un homenaje a Steve “Mongo” McMichael, además de haber estado tras bastidores en otros eventos.

Las declaraciones del “Nature Boy” vuelven a poner en el foco la relación entre WWE y una de las figuras más importantes en la historia de la lucha libre, con quien no hay una buena relación, pese a que su hija, Charlotte Flair, es una de sus luchadoras más importantes.