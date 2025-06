Ric Flair aborda las críticas por su «ataque» a Jim Ross

Ric Flair dijo que Jim Ross solo buscaba atención al ofrecer detalles de su reciente cirugía por cáncer de colon y los fanáticos se le fueron encima. Como respuesta, el «Nature Boy» aclaró que solo estaba bromeando:

Pero eso no hizo que la polémica terminara y ya no solo fans se involucraron sino también el reconocido mánager Dutch Mantell, quien llamó a Flair un «idiota», alguien con «poca inteligencia» que «debería cerrar la boca». Unas palabras que provocaron una respuesta del dos veces miembro del Salón de la Fama de la WWE:

Dutch, Everyone Is Always Going To Think Of You As A Veteran That’s Not Allowed To Have An Opinion. But I Sympathize With Your Health Issues, And Hope You Recover & Return To Top Health. You Have Always Been A Good Guy. The Anger You Pour Out At Everybody Is Clearly Coming From…

— Ric Flair® (@RicFlairNatrBoy) June 4, 2025