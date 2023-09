Rhyno: «Nunca me preocupé por mí en WWE»

Rhyno recuerda sus años en la WWE, así como sus problemas en ECW en 2001 y haber sido el último Campeón ECW. Todo ello en una reciente aparición en The Kurt Angle Show mientras The Big F’n Deal continúa desarrollando su carrera tanto en IMPACT como en la escena independiente.

► Problemas en ECW en 2001

«Sí y no. ¿Sabes qué fue sorprendente? Le doy mucho crédito a Pee Wee y Sabu por mi carrera, porque después de venir de Alemania, no aprendes mucho sobre los entresijos de la lucha libre cuando estás constantemente en la carretera. Porque estás trabajando todas las noches, realmente aprendes los detalles en ese territorio. Pero cuando estuve aquí, Pee Wee dijo una vez que conseguimos ese trato con TNN, dijo: ‘Todos piensan que esto es el Santo Grial y que todos nuestros sueños se harán realidad de inmediato’. Dijo que tomaría un año antes de que realmente comenzáramos a ver que la televisión se convirtiera en dinero, ya sabes, que tomaría aproximadamente un año hasta que empezáramos a verlo en la asistencia, las calificaciones y todas esas cosas.

«Y, j****, tenía razón. Pero desafortunadamente, después de ese primer año, TNN ya se había pasado a WWE. Y quiero decir, podías ver que las multitudes volvían a crecer y se volvían más grandes de lo que habían sido. Así que pensabas, ‘Bueno, esto no va a terminar’, ya sabes, ‘estamos mejorando’. Y luego escuchamos cosas sobre la cadena. Pensábamos, ‘Seguro que seremos recogidos por alguien más’. Y luego no lo fuimos. Así que hacia el último mes y medio, dos meses, cuando no escuchamos que se concretara un trato, ahí es cuando me di cuenta de que las señales estaban ahí. Y luego no viste ninguna fecha después de julio o el 13 de enero. Y Paul dijo: ‘Vamos a tomar un pequeño descanso’. Y generalmente, cuando eso sucede, ya lo sabes. Bruce ya me había llamado y, después, le dije que esperara hasta que no hubiera nada más. Bruce Prichard. Y él y Paul eran buenos amigos. Y le dije que no me iría hasta que fuera definitivo que no iban a regresar. Así que.»

► El último Campeón ECW

«Ya sabes, y mucha gente olvida que también fui campeón de televisión, así que fui el único en unificar ambos títulos. Provenía de una promoción, como dijo Kurt, donde trabajaba con tipos como Dreamer, Sandman, Rob, Raven y todos estos chicos, además de Mikey Whipwreck y Spike».

► La WWE

«Paul había llegado allí y siempre fui un poco como mentor. Tenía a Edge y Christian, a quienes les hacía muchas preguntas. Simplemente iba a trabajar, ya sabes, y eso es lo que hacía en Alemania, siempre me usaban. Vieron el potencial y me usaron. Luego, fui a ECW y Paul, al ver el potencial, me usó allí. Siempre encajé en cualquier vestuario en el que estuve. Luego, cuando llegué a WWE, bueno, WWF en ese momento, simplemente encajé. Y tenía a Edge y Christian allí. Fueron como, Christian se me acercó en un momento. Esto fue después de que ya había comenzado. Dijo: ‘Oímos que acabamos de fichar a ese tipo, Rhyno, de ECW. Espero que no sea un imbécil o algo así’.

«Así que básicamente, Christian dijo: ‘Escucha, no, es un buen amigo mío. Es un tipo genial y encajará bien’. Porque, ya sabes, Kurt, si alguien llega a ese vestuario con la actitud equivocada, no durará mucho. Así que dijeron: ‘No, es genial’. Así que también tenía eso. Fue un pequeño ajuste, y una vez que llegué a WWE, noté que trabajaba todas las noches con tipos que estaban muy afinados. Muchos tipos estaban muy afinados, pero sentí que mejoré aún más, ¿sabes? Y nunca me preocupé realmente por mi posición porque si iba allí, me presentaba y trabajaba duro. Sabía que tendría una buena posición».