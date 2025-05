En la más reciente edición de Raw, y tras más de cinco meses fuera del ring, se dio el esperado regreso al ring de la japonesa Kairi Sane, quien compitió junto a Rhea Ripley y Zoey Stark en una lucha de triple amenaza que daba un boleto para la lucha de escaleras de Money in the Bank 2025. La ex miembro de The Judgment Day fue la vencedora, pero el resultado pasó a segundo plano debido a una fea lesión que sufriera Stark durante una maniobra de rutina.

► Zoey Stark sufrió una terrible lesión durante el reciente WWE RAW

La desafortunada maniobra llegó luego de que Zoey Stark se lanzara desde las cuerdas para intentar una patada sobre Kairi Sane, pero de inmediato se sujetó la rodilla, que hizo un mal movimiento. El réferi hizo la temida Señal X, indicando una posible lesión, y la luchadora fue llevada hacia los vestidores por parte del personal médico, dado que no podía caminar por su cuenta. Ripley y Sane continuaron el combate en el ring, hasta que Ripley eventualmente se llevó la victoria.

Sin duda, la preocupación se apoderó del Universo WWE debido a la naturaleza de la lesión y a lo feo que lució la rodilla de Zoey Stark tras la desafortunada maniobra, por lo que los mensajes de una pronta recuperación no se hicieron esperar. Precisamente, quienes fueron sus rivales en el encuentro, Rhea Ripley y Kairi Sane, reaccionaron en sus cuentas de X algunas horas después del desafortunado incidente para expresarle sus mejores deseos a Stark.

– Rhea Ripley: «La lucha libre profesional puede ser muy real y peligrosa… Esta noche continuó demostrando que cualquier cosa puede pasar. ¡Le deseo a Zoey Stark una pronta recuperación!«

– Kairi Sane: «Espero de verdad que podamos volver a vernos cuando estés lista. Te deseo una pronta recuperación Zoey. #Respect«