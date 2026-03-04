Rhea Ripley ganó la Elimination Chamber Femenil el sábado por la noche y se aseguró su boleto a WrestleMania 42, donde se enfrentará a la actual Campeona WWE, Jade Cargill, asegurándose por séptima edición consecutiva, una lucha titular.

► Rhea Ripley y Jade Cargill avivan rivalidad para WrestleMania 42

Ni bien Rhea Ripley aseguró su boleto para WrestleMania 42, se empezaron a caldear los ánimos en las redes sociales entre ella y Jade Cargill, cuando ambas intercambiaro expresiones, y no necesariamente amistosas, con esta última acusando a «Mami» de «pasar mucho tiempo con los creativos», a la vez que Ripley le respondió a Cargill que «era solo una habladora». Horas después, Chelsea Green y Piper Niven también se involucraron y las cosas empezaron a verse un poco menos divertidas, poniendo incluso a los fanáticos a dudar si esta interacción era parte de la rivalidad en curso o no.

Fightful Select ha informado posteriormente, según fuentes de la WWE, que Cargill mencionó que Ripley habló con el equipo creativo cuando las cosas se complicaron. Varias fuentes expresaron su desconcierto al mencionar el aspecto creativo como argumento para avivar una disputa, y enfatizaron que no habrían querido que se usara en ningún tipo de trama, ya que la perjudicaría. A pesar de ello, la referida fuente menciona que no existe preocupación por la colaboración entre Ripley y Cargill en WrestleMania. De hecho, se dice que la WWE se mostró generalmente satisfecha con el revuelo generado, y no parece haber ninguna reacción negativa hacia Cargill por parte de la gerencia.

El informe también señaló que, cuando Niven mencionó las vacaciones en su interacción con Cargill, se refería específicamente a los rumores de que Cargill había fingido una lesión para no participar en el WWE Holiday Tour, aunque se reiteró que la Campeona WWE había sufrido una lesión que efectivamente requería tiempo de baja.

Esta situación replantea el panorama de cara a WrestleMania, y si bien es cierto que no se trató de una construcción orquestada dentro de la rivalidad, parece que esta tensión puede ser aprovechada por la WWE para avivar esta rivalidad, que seguramente continuará este viernes en SmackDown cuando ambas se vean las caras.