Como ya habíamos anunciado, WWE Worlds Collide tendrá lugar el próximo 25 de enero, desde el Toyota Center de Houston, (un día antes de Royal Rumble 2020) y será emitido a través de WWE Network. Dicho evento contará con luchas entre NXT vs. NXT UK y reemplazará al NXT TakeOver que tradicionalmente tuvo lugar la noche anterior a Royal Rumble.

Hace pocos días, WWE confirmó el choque entre The Undisputed Era e Imperium, quienes se supone que son las facciones dominantes por excelencia de NXT y NXT UK, respectivamente.

WWE anunció que la Campeona NXT, Rhea Ripley, defenderá su título contra Toni Storm en Worlds Collide. Este encuentro se programó un día después de que Storm llegó a NXT y retó a Ripley a una lucha por su título, aunque eventualmente terminaron haciendo equipo junto con Candice LeRae para derrotar a Kay Lee Ray, Bianca Belair e Io Shirai.

El encuentro sería una revancha de su lucha por el Campeonato Femenil NXT UK de hace casi un año en NXT UK TakeOver: Blackpool. Antes de que Ripley vs. Storm se lleve a cabo, esta última competirá por el Campeonato Femenil NXT UK en NXT UK TakeOver: Blackpool II este 12 de enero en una triple amenaza contra la actual monarca Kay Lee Ray y Piper Niven.

Otra lucha que también fue anunciado por WWE para Worlds Collide es el de Finn Balor enfrentando a Ilja Dragunov en un encuentro individual. He aquí el anuncio oficial:

Breaking News from #WWENow: Two HUGE matches have been announced for #WorldsCollide!@tonistorm_ will challenge @RheaRipley_WWE for the #WWENXT #WomensChampionship while @FinnBalor will clash with @UNBESIEGBAR_ZAR. pic.twitter.com/QVPzj8OzdU

— WWE NXT (@WWENXT) January 9, 2020