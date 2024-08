Rhea Ripley y Damian Priest tienen un nuevo enemigo en común: Dominik Mysterio. El hijo de «The Master of 619» ayudó a que Liv Morgan saliera vencedora ante Ripley durante SummerSlam, y al mismo tiempo dio la espalda a Priest, conformando una facción liderada por Finn Bálor, responsable de que hoy el puertorriqueño ya no sea Campeón Mundial de Peso Completo WWE.

Así, Ripley y Priest se mantienen unidos como último vestigio de The Judgment Day, y tras el más reciente episodio de Raw, dejaron entrever un duelo de parejas mixtas. «Dom y Liv, van a recibir lo que merecen. Piensan que esto es un juego, creen que lo vamos a aceptar. Van a sentir dolor como nunca antes. Cuando llegue Bash en Berlín, les vamos a destrozar los sesos«, aseguraba Priest.

Y WWE ha hecho ya oficial la contienda para el evento germano. Veremos si esta historia se prolonga, pues considerando la atención que genera entre los seguidores, seguramente Triple H y Cía no quieran finiquitarla tan pronto.

Se trata del tercer combate incluido en el menú de Bash In Berlin, evento a celebrarse el 31 de agosto desde la Uber Arena de la capital teutona.

BREAKING NEWS: @ArcherOfInfamy & @RheaRipley_WWE take on @YaOnlyLivvOnce & @DomMysterio35 at #WWEBash on Saturday, August 31!

📍 BERLIN, GERMANY

🎟️ https://t.co/IXXQPrpNB4 pic.twitter.com/lqKk0cCP4L

