Rhea Ripley y CM Punk reaccionan a WWE Unreal

CM Punk y Rhea Ripley comparten sus impresiones sobre la serie WWE Unreal que se estrenará en Netflix el 29 de julio para ofrecer una perspectiva nunca antes vista sobre la compañía de lucha libre, llevando a los espectadores a todo lo que sucede detrás de cámaras, a cómo es el proceso para presentar Monday Night Raw, Friday Night SmackDown o eventos premium como WrestleMania.

«Todavía no la he visto. Sigo un poco incómodo con muchas de las ideas, pero también intrigado porque, ante todo, yo era fan. Sería el primero en comprar un boleto para verla.»

«¿Quisiera no tener que hacer entrevistas? No. El Undertaker solo era flojo. Esa es la única razón por la que hacía eso. Se salía con la suya no haciendo entrevistas. No fue porque realmente estuviera muerto. Lo dije.»

«¿Quisiera que hubiera más misterio? Es lo que uno haga de ello. Soy un hombre hecho y derecho. Seguiré protegiendo este negocio. Por eso me siento muy incómodo con muchas cosas, pero también lo acepto como viene.»

«Un pequeño CM Punk yendo contra la corriente no va a cambiar nada. Mejor me dejo llevar. Para mí es solo una nueva herramienta para poder crear la magia que hago, si eso tiene sentido.»

«Alguien verá esto, lo analizará todo y en su mente pensará: esto es real, esto no, esto es guion, esto no. Eso es lo que hacen los fans. Creo que ya son lo suficientemente inteligentes, así que esto solo les permitirá conocernos más como personas.»

«¿Alguna vez alguien en internet dio una idea buena y tú dijiste ‘Wow, esa idea está buena’? No. Falso.»