Rhea Ripley y Akira Tozawa reaccionaron después de su combate

Akira Tozawa está teniendo mayor exposición en televisión por primera vez desde que llegó a Raw, y aunque tuvo cierto protagonismo cuando disputaba el Campeonato 24/7 con R-Truth, su participación en esta ocasión no se han limitado a segmentos de comedia, sino también que ha mostrado sus cualidades en el ring.

En el reciente Monday Night Raw, Rhea Ripley se molestó con él luego de que interfiriera en favor de The Street Profits para darles la victoria sobre The Judgment Day, y lo retó a un combate de inmediato, dándose la primera lucha intergénero en mucho tiempo. Allí, la ex Campeona Raw se mostró muy superior, salvo una breve ofensiva por parte del japonés, y eventualmente logró capitalizar una distracción provocada por sus compañeros para rematar a su rival con un Riptide.

► Rhea Ripley y Akira Tozawa desean una feliz navidad

Una vez terminado el combate, tanto Akira Tozawa como The Street Profits fueron entrevistados tras bastidores, pero el japonés no atinó a decir mucho, ya que todavía estaba apaleado tras su combate con la miembro de The Judgment Day. Sin embargo, luego recurrió a sus redes sociales para lamentarse por su derrota y desear una feliz navidad. Rhea Ripley también aprovechó el medio para responder a su ex rival.

– «Mi 2022 se acabó. Feliz navidad. Felices fiestas.» – «Feliz navidad»

A pesar de la derrota, Akira Tozawa terminó relativamente bien este 2022 al tener una mayor participación en televisión y esperará que el nuevo año lo empiece de la misma manera, mientras que Rhea Ripley buscará consolidarse aún más dentro de The Judgment Day, e incluso no descartemos que vaya eventualmente por el Campeonato Femenil Raw en el futuro.