El el 28 de enero será cuando los fanáticos puedan hacer la reserva del WWE 2K25 y el 14 de marzo cuando finalmente puedan comprarlo todos. En Súper Luchas hemos estado publicando todas las novedades que hemos ido conociendo y en esta ocasión traemos tres nuevas.

Para empezar, el juego trae de regreso las luchas intergénero que muchos fans han estado pidiendo. A continuación, vemos cómo luce Rhea Ripley enfrentando a LA Knight:

WWE 2K25 Gameplay – Rhea Ripley vs LA Knight (Intergender Match) #WWE #WWE2K25 #gaming @RheaRipley_WWE @RealLAKnight pic.twitter.com/NYrmQX78W0

Además, la productora de WWE2K, Lynell Jinks, habló con wccftech.com sobre ello:.

«Sí, puedes desactivar [la lucha intergénero]. Por ejemplo, si estás haciendo un Rumble y solo quieres que participen hombres o mujeres, simplemente vas a las opciones y activas esa configuración. Lo vemos de esta manera: sí, somos un reflejo de lo que ves en una transmisión de WWE, pero al mismo tiempo, como dijiste, también somos un videojuego. Y los videojuegos, desde que podemos recordar, como Street Fighter, han permitido que hombres y mujeres peleen entre sí. Al final del día, nuestro juego es un juego de lucha, ¿sabes? Es lucha libre, pero los personajes están combatiendo entre sí, y ese es el enfoque que estamos tomando. Pero para las personas que quieren apegarse a lo que ven en la programación de WWE, también les damos esa opción.»

Para continuar, Metro confirma que los jugadores van a poder usar como armas botellas de PRIME, la bebida de Logan Paul, tanto de tamaño normal como grande.

Prime is now a weapon in WWE 2K25

pic.twitter.com/4osHy6YGHw

— Dexerto (@Dexerto) February 5, 2025