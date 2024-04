Rhea Ripley ve a The Judgment Day como una familia

The Judgment Day se formó gracias a Edge, pero una vez que Damian Priest y Dominik Mysterio se unieron, sacando al miembro del Salón de la Fama WWE en el proceso, el grupo empezó a carburar y a apoyarse como una familia, a la cual eventualmente se sumaría JD McDonagh. La química que The Judgment Day tenía como grupo era excepcional, y también le habían estado acompañando los resultados, logrando el Maletín de Money in the Bank, el Campeonato Femenil de Parejas, el Campeonato Norteamericano NXT y el Campeonato Indisputable de Parejas WWE, hasta que en WrestleMania 40, Damian Priest logró capturar el Campeonato Mundial de Peso Completo al canjear su maletín.

► Rhea Ripley recuerda cómo se unieron las piezas en The Judgment Day

Con Damian Priest capturando el Campeonato Mundial de Peso Completo y Rhea Ripley renunciando a su Campeonato Mundial debido a una lesión, la situación dentro de The Judgment Day está cambiando rápidamente. Sin embargo, durante una entrevista reciente en el podcast Cheap Heat, The Eradicator recordó la formación del grupo y explicó que sus integrantes se unieron casi inmediatamente después de formarse.

«Damian y yo habíamos sido muy buenos amigos desde NXT. Hemos pasado por todo juntos. Llegamos a Raw juntos exactamente al mismo tiempo… Finn, conecté con él a lo largo del tiempo. Obviamente, echamos a Edge… Lo enviamos a empacar, así que tuvimos una buena conexión sobre eso.»

«Cuando mi ‘Dirty Dom’, mi ‘Latino Heat’, cuando decidió ser un hombre, conectamos muy, muy rápido«.

Rhea reconoció que una vez que Dominik se unió al grupo, la relación en pantalla entre él y Ripley ha sido uno de los aspectos más fascinantes de The Judgment Day, y los fanáticos también lo han visto de esa manera.

En el futuro previsible, The Judgment Day no contará con Rhea Ripley por algunos meses debido a su lesión, y seguramente será Damian Priest quien tome las riendas del grupo, con Finn Bálor, Dominik Mysterio y JD McDonagh apoyándolo, y procurando mantenerse unidos, tal como la propia Ripley se los hizo saber durante la reciente edición de WWE RAW.