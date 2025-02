Rhea Ripley, un tesoro nacional en Australia

En lo más alto de WWE, de la renovada pasión por la lucha libre a nivel mundial, de Netflix, se encuentra Rhea Ripley, quien también es la Campeona Mundial. Y si en el resto del planeta la aman como a la que más, ese amor se hace todavía mayor en su país natal, Australia. «Mami» nació en Adelaida, Australia Meridional, el 11 de octubre de 1996. Allí comenzó su carrera luchando en Riot City, New Horizon Pro Wrestling y Melbourne City.

► Un tesoro nacional australiano

SPORTbible Australia entrevistó recientemente a Rhea y la luchadora compartió sus pensamientos sobre ser un tesoro nacional australiano:

“Nunca hay un momento de silencio en este trabajo. El último año ha sido una montaña rusa; ha tenido sus altibajos. Hubo momentos en los que no pensaba que iba a mejorar, pero luego lo hizo. Es una locura absoluta y me encanta cada paso del camino.

“De vez en cuando alguien en la multitud levanta una bandera australiana, o se escucha un cántico de ‘Aussie Aussie Aussie’. Eso me recuerda de dónde vengo y lo lejos que me ha llevado mi viaje, y me hace sentir muy orgullosa. Me hace querer hacer más por Australia en la escena del entretenimiento, para abrir oportunidades para que más australianos vengan y trabajen en la WWE. No tengo realmente palabras para describir lo que siento cada vez que escucho que alguien es anunciado desde Australia. Estamos haciendo historia para Australia y estoy realmente orgullosa de todos».

Un éxito el de la campeona que próximamente va a verse también en WWE 2K25:

“Me gustaría ver videos de mí, Rhea Ripley, absolutamente destrozando a Dominic Mysterio. Me encantaría enfrentarme a personas como Rey Mysterio, AJ Styles, Randy Orton. Tal vez pueda vivir mi sueño de recibir un RKO, pero será en 2K25.”