Rhea Ripley tiene bastante entre manos en la división femenil como Campeona Mundial de WWE, pues está rivalizando tanto con Raquel Rodríguez como con Nia Jax. No obstante, la integrante de The Judgment Day tiene en mente también algunos luchadores con quien le gustaría vérselas en las cuerdas. The Nightmare los señala en su reciente entrevista con Sportskeeda Wrestling.

Precisamente ella es la luchadora que más cerca de los luchadores en la compañía -ha tenido sus más y sus menos con Cody Rhodes o Seth Rollins– dada su relación con Dominik Mysterio, Finn Bálor y Damian Priest. Lamentablemente, eso está muy alejado de lo que serían combates verdaderos con ellos. Esto es algo que probablemente no vaya a suceder.

► Los rivales soñados de Rhea Ripley

«Tengo en mente muchos oponentes masculinos. Obviamente, me encantaría darle una lección al padre ausente de Dom. Creo que una lucha contra Rey Mysterio sería absolutamente increíble, y lo pondría en su lugar. Luego está Edge. Me encantaría enfrentarme a Edge. En un momento fue el líder de The Judgment Day, y Mami no tolera que nadie le dé órdenes. No me gusta sentir que alguien está a cargo, y por eso The Judgment Day funciona tan bien ahora.

«Así que todavía tengo mucha agresión acumulada contra Edge que me encantaría liberar. Pero luego hay una persona más que todos siguen mencionando, y ese es Randy Orton. Quieren que Randy regrese para que me aplique un RKO porque sigo entrometiéndome en los asuntos de los hombres. ‘Rhea Ripley sigue golpeando a los hombres, ellos no pueden golpearla de vuelta’. Ellos pueden golpearme de vuelta. Simplemente eligen no hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque conocen su lugar, conocen su papel y saben que Mami siempre está en la cima».