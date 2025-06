Rhea Ripley se sincera sobre su desempeño en WrestleMania 40

En la lucha de apertura de WrestleMania 40, Rhea Ripley derrotó a Becky Lynch y retuvo el Campeonato Mundial Femenil; sin embargo, el combate no fue tan bueno como muchos esperaban, y esa situación generó críticas en los fanáticos.

► Rhea Ripley defiende a Triple H y deja en claro el motivo de su ansiedad

Rhea Ripley habló recientemente sobre la presión que enfrentó antes de su combate contra Becky Lynch en WrestleMania 40 durante una entrevista en Insight with Chris Van Vliet. A pesar de ser la Campeona Mundial, la ex miembro de The Judgment Day admitió que la ansiedad y los nervios la abrumaban antes del combate, lo cual le generó una falta de confianza que, sumado con la enfermedad que estaba sufriendo su rival, no se viera un espectáculo como muchos hubiéramos querido.

«Siento esa presión todo el tiempo. Ya lo he dicho antes, pero en WrestleMania 40 contra Becky Lynch, estaba aterrorizada. Me exasperé muchísimo todo el día y me añadí mucha presión con cosas que ni siquiera podía hacer, que no eran mis responsabilidades. Me exasperé porque Becky estaba enferma y pensé: «Bueno, necesito estar al 110% para poder ayudarla donde sea necesario». Ripley admitió que no haber tenido muchas luchas durante su reinado como campeona la hizo sentir oxidada y abrió la puerta a las dudas.»

“En aquel entonces no había tenido muchas luchas, así que pensé: ‘Necesito que esta sea una buena lucha. Necesito que la gente recuerde que de verdad puedo ir y que de verdad puedo luchar’. Porque muchas veces, cuando tenía el campeonato, no luchaba mucho, y eso me oxidó un poco. Entonces me sentí cohibida y pensé: ‘No quiero cagarme en la cama’. No quiero salir y tener una pelea horrible y que luego la gente diga: ‘Oh, por esto no debería ser campeona’. ‘Es pésima’. ‘No sabe luchar’. ‘Está sobreexigida’. ‘Es Rhea Hogan’. No quería que todo eso empezara a empeorar, porque así es, y es difícil escapar de eso.”

Después de la entrevista, algunos Los fanáticos en redes sociales inmediatamente culparon del desempeño de Rhea Ripley a las decisiones creativas de Triple H debido a que no la hacía luchar con frecuencia, pero la luchadora salió al paso en su cuenta de X en defensa de «The Game»

«Él no tiene la culpa en absoluto. La estúpida mentalidad abusiva de algunas personas en redes sociales es la culpable. Ellos y los que creen que pueden hacer nuestro trabajo mejor que nosotros, aunque no tengan experiencia en esta profesión ni en la vida real».