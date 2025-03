Rhea Ripley se añade en la lucha por el Campeonato en WrestleMania 41

El último show de RAW en Bélgica, ha dejado momentos inolvidables y grandes sorpresas, entre ellas, la inesperada irrupción de Rhea Ripley en la lucha por el Campeonato Mundial de Mujeres en WrestleMania 41.

La noche comenzó con la firma de contrato entre Bianca Belair e IYO SKY, oficializando su enfrentamiento por el título en el magno evento. Con Adam Pearce supervisando el proceso, ambas luchadoras mostraron respeto mutuo mientras estampaban su firma en el contrato. Sin embargo, la situación cambió radicalmente cuando Rhea Ripley apareció de manera sorpresiva.

La excampeona no dudó en encarar a Bianca Belair, mientras ambas ignoraban por completo a la actual campeona, IYO SKY, quien indignada también decidió confrontarlas. La tensión escaló rápidamente hasta que Ripley atacó a Belair, lanzándola contra la mesa. Acto seguido, levantó a IYO SKY y la arrojó encima de Belair, dejando a ambas tendidas sobre la mesa rota en una escena impactante.

Pero la gran sorpresa de la noche llegó cuando Rhea Ripley tomó el contrato y, ante la incredulidad de Adam Pearce, lo firmó sin autorización. Los comentaristas de WWE se apresuraron a señalar que este acto no podía ser legal, dejando en el aire la confirmación oficial de la lucha.

Rhea Ripley takes out IYO SKY and Bianca Belair at #RAWonNetflix pic.twitter.com/S8f4m7JZt9

— Netflix (@netflix) March 17, 2025