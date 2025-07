Rhea Ripley responde a Drew McIntyre por su trasero

Drew McIntyre es el más reciente luchador de WWE en aparecer como invitado en Impaulsive with Logan Paul. En el pódcast de su compañero, habló acerca de Roman Reigns, CM Punk o Vince McMahon.

Nos estaremos haciendo eco de las declaraciones más interesantes del «Scottish Warrior» y en esta ocasión atendemos a sus palabras cuando le preguntan por el uso de las redes sociales para impulsar carreras, combates o eventos:

“Estoy aquí para acabar con todos. Es increíble ver cómo crece. Es increíble el poder de las redes sociales. Aprendí, estando fuera de la empresa —especialmente en los últimos dos años— el poder que tienen y cómo ha crecido la plataforma. Desde una perspectiva de interacción, es la más poderosa de la empresa, aparte del trasero de Rhea Ripley . He visto los números. Son hechos.”

Embed from Getty Images

Si McIntyre, Paul o el programa en sí mismo no fueran suficientemente llamativos, mencionar el trasero de Ripley sí y en ello se han estado centrando muchos fanáticos, tanto positiva como negativamente, hasta que ella salió al paso:

«Chicos… Lo entiendo. Pero realmente no fue con mala intención «.

Guys… I understand. But it really wasn’t malicious.

— RheaRipley_WWE (@RheaRipley_WWE) July 23, 2025