Rhea Ripley: «Quizá entre al Royal Rumble varonil»

Siendo la Campeona Mundial de WWE, Rhea Ripley no tiene necesidad de entrar al Royal Rumble femenil de 2025. La ganadora del combate de 30 luchadoras podría ir contra ella en WrestleMania 41; se habla de que quizá sea Bianca Belair, la mitad de las actuales Campeonas en Parejas. Pero aún tienen que suceder muchas cosas hasta el gran evento del año.

► Solo está jugando… ¿o no?

En cambio, no tantas para el primero pues estamos a menos de una semana para entonces, y, dejando a un lado la batalla de mujeres, «The Nightmare» juega con la idea de formar parte de la de hombres. No tendría sentido ya que no hay ninguna historia pero en un reciente video en redes sociales la monarca comentó lo siguiente:

«Quiero decir, siempre es bueno estar en la cima, ¿verdad? Se siente fantástico, de verdad he extrañado este campeonato, he extrañado este Campeonato Mundial Femenino. Fui la primera Campeona Mundial Femenina de todos los tiempos y siento que le pertenece a mis hombros, le pertenece a mi bolsa, le pertenece a mí 24/7. Así que es muy bonito estar reunida con él». Más tarde, durante la entrevista, le preguntaron a Rhea sobre la posibilidad de entrar al Royal Rumble como campeona, y Ripley insinuó entrar al combate masculino. «Creo que sería una mala decisión. Tal vez entre al de los hombres«.

► Un campeón sin título

En otro orden de cosas, pero continuando con declaraciones de Superestrellas de WWE después de Saturday Night’s Main Event –Rhea defendió el cinturón contra Nia Jax– el actual Campeón WWE, Cody Rhodes, dijo después del evento que Jey Uso es un campeón para él a pesar de no vencer a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo:

Y además el samoano se pronunció así:

«Acabo de perder el combate por el Campeonato Mundial. ¿Cuál es el siguiente paso para Jey Uso? Hombre, ahora tengo que ganar el Royal Rumble, uce.»

