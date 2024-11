Rhea Ripley: «Quiero tener hijos en 5 o 10 años»

En la WWE, varias luchadoras (actuales y pasadas) han logrado equilibrar sus carreras en el ring con la maternidad:

Becky Lynch : Tuvo ua su hija, Roux, en diciembre de 2020 con su esposo Seth Rollins.

: Tuvo ua su hija, Roux, en diciembre de 2020 con su esposo Seth Rollins. Asuka : Ella mantiene más en privado su vida personal pero es madre.

: Ella mantiene más en privado su vida personal pero es madre. Alexa Bliss : En noviembre de 2023 dio a luz a su hija con el músico Ryan Cabrera.

: En noviembre de 2023 dio a luz a su hija con el músico Ryan Cabrera. Ronda Rousey : La’akea Makalapuaokalanipo Browne, su hija, nació en septiembre de 2021.

: La’akea Makalapuaokalanipo Browne, su hija, nació en septiembre de 2021. Lacey Evans : Tiene dos hijos.

: Tiene dos hijos. Beth Phoenix: Casada con el también luchador Adam Copeland, tiene dos hijas nacidas en diciembre de 2013 y mayo de 2016.

► Rhea Ripley quiere ser mamá

Durante una reciente entrevista con Jazzys World, Rhea Ripley reveló su deseo de sumarse a ellas mientras hablaba también de los sacrificios que las mujeres han de hacer para tener éxito en la WWE:

«Exactamente, y si lo piensas de esta manera también, a muchas de nosotras nos quitan la maternidad por mucho tiempo. Todavía soy joven, sí, pero trabajé para WWE. Es muy exigente. Probablemente no pueda tener hijos en los próximos cinco o diez años porque no quiero tener que llevarlos de gira y someterlos a eso. No soy buena en eso, pero luego ves a alguien como Becky Lynch, que sí tuvo un hijo, regresó y sigue siendo increíble, sigue siendo ‘The Man’. Ella es ella misma y es una gran madre mientras hace eso. Lleva a Roux de gira de vez en cuando y lo está haciendo de maravilla. Pero sí, a nosotras nos quitan o nos retrasan muchas cosas, y no creo que la gente realmente se dé cuenta de eso.»

Rhea está casada con el luchador de AEW Buddy Matthews desde junio de este presente año 2024.

