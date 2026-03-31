Rhea Ripley quiere que Evolution sea un evento anual

WWE Evolution II finalmente se llevó a cabo el año pasado tras siete años de espera, y tuvimos un evento en la que Naomi canjeó su maletín de Money in the Bank para ganar el Campeonato Mundial Femenil, Becky Lynch retuvo el título en una triple amenaza y se llevaron a cabo varios combates titulares. Visto eso, muchos se preguntan cuándo volveremos a ver una nueva edición de un evento premum de WWE 100% femenil.

► Rhea Ripley valora el éxito de Evolution 2

Aunque internamente WWE Evolution 2 ya se consideraba un gran éxito, Rhea Ripley dejó claro que no quiere que el impulso se detuviera ahí, y durante una entrevista reciente en The Ebro Laura Rosenberg Show dejó claro que quiere que Evolution se convierta en un evento habitual, en lugar de algo que los fans tengan que esperar años para volver a ver. Ripley destacó primero el gran esfuerzo que la división femenil demuestra cada vez que tiene una oportunidad, enfatizando que siempre rinden al máximo, independientemente del tiempo que tengan.

«Sé que todas nosotras, las mujeres, hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a todo lo que hacemos, ya sean 30 segundos o 20 minutos. No importa cuánto tiempo tengamos, nos aseguraremos de que se hable de nosotras al final».

“Es increíble ver la evolución de la división femenina. Sé que tuvimos que esperar ocho años para Evolution 2, lo cual fue una locura. Pero siento que después de Evolution 2, que fue un evento de pago por visión exclusivamente femenino, demostramos de lo que somos capaces. Espero que Evolution 3 llegue antes. Espero que todos lo hayan visto y hayan pensado: ‘¡Guau, esto tiene que ser anual!’, porque nos esforzamos al máximo cada vez que salimos al ring”.

“Nos aseguramos de hacer la mayor cantidad de historia posible en el camino y de sentar las bases para un futuro mejor. Realmente quiero dejar la compañía con la división femenina en mejores condiciones”.

En este punto, todavía no hay información oficial sobre Evolution 3, pero con las principales estrellas de la división femenil abogando abiertamente por su realización, habrá que ver qué decide WWE al respecto.